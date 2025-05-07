專訪／助家族起死回生 吳東亮：對父親有所交代

台新金（2887）與新光金（2888）獲得金管會核准，成為台灣首宗金融控股公司合意併購案，標誌著台灣金融業整併與國際化發展的重要里程碑。耗費20年，才終於讓兩家金控邁向新的下一步，台新金董事長吳東亮接受本報專訪時感性地表示，「能夠幫家族起死回生，哪一天我看到我老爸也能對他有所交代了」。

隨著台新金、新光金將於7月24日正式合併，合併後的「台新新光金控」將成為國內第四大金控，新新併歷時逾20年終成真，過程中更是困難重重。

談及這一路上的總總，吳東亮有感而發的說，「（推動合併案）是用了我的事業、我的生命，因為我很努力地在賣命，能夠幫助家族起死回生，這很值得，哪一天我看到我老爸（吳火獅）也能對他有所交代了。」

吳東亮一直以來就對父親有很深的感情，「父親對小孩子不是很兇的那種，教的不是正規的學校教育，長篇大論的那種，而是身教，直接做給你看。」他也認為父親的教育在他成長的過程中扮演重要的角色，從父親身上學到一生當中最受用的，就是「做事情要認真」、「維持現狀即是落伍」、「要對人家好」，這幾個做人做事的道理。

他也透露，「當初會開銀行也是我父親的意思」，在早年台灣企業界是靠美元的時代，很辛苦的，所以台灣的企業界每天都想做銀行，這也是為什麼政府一開放，那一輩的老闆們都說要加入，「我父親也叫我要做銀行，這是我父親給我的一個機會。」

在成長的路上，吳火獅一直給吳東亮很多的「機會」，即使吳東亮當時的本業是新纖（1409），但是在外的兼任經歷卻相當豐富，像是他曾任第一銀行、台北企銀董事，華南銀行監察人、新光人壽、新光產險常務董事，以及華僑信託常務董事等，可以說是在金融業經歷相當豐富，也因此當他要籌備銀行時，有了這些經驗，就不會怕也比較有信心，吳東亮說，「這些經驗就是我老爸幫我籌備的，當然我也很聽話，老爸叫我去哪裡我就去哪裡。」在當時的14家新銀行裡面，只剩下6家，其中台新就存活的不錯，後來還變成金控。

吳東亮也擔任更生保護會常務董事多年，他分享人生中經歷許多風雨，讓他明白一件事，即老子所說的「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，任何事都是一體兩面的，讓他深有感觸。