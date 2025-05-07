臺灣企銀AI科技打造防護網 一年阻詐1.07億元

臺企銀（2834）全面升級防詐措施，整合實體與數位流程，加入AI科技阻詐，打造多層次的防詐體系，2024年成功阻攔131起詐騙案件，金額達新台幣1.07億元。

為提升第一線臨櫃行員的防詐意識，除了依規定交易金額3萬元以上啟動關懷機制外，同時導入自動預警系統，即時識別高齡長者或高風險交易行為，協助行員落實關懷提問，行內亦持續辦理情境演練，強化員工識詐與應變力，同時設置獎勵制度，鼓勵行員積極攔阻詐騙。

為了因應日新月異的詐騙手法，臺灣企銀全面升級OTP簡訊傳輸保密機制，行動銀行APP亦新增「轉帳限額鎖」功能，用戶可自訂非約定帳戶轉帳上限，有效提升自主風險控管能力。

資安層面亦首創「APP防偽檢測」、「Wi-Fi安全偵測」、「夜間鎖」、「跨境鎖」等防護措施，並與中華電（2412）合作建置防詐API，也攜手Gogolook開發AI詐騙預警模型，有效強化可疑交易偵測能力。

臺灣企銀表示，防詐須從教育出發，今年持續深化與警方及各界合作，規劃全年超過150場識詐宣導活動，依不同族群量身打造活動內容，對象涵蓋高齡長者、青少年、移工、理財客戶及企業主等，提升各族群的識詐應對能力。

針對房地產詐騙則加強貸款審查流程，並建議民眾善用內政部「地籍異動即時通」，即時掌握不動產產權異動，防範「地面師」等新型詐騙。臺灣企銀官網亦設立「防詐專區」，新增企業防詐專頁，協助辨識供應商詐騙、CEO詐騙等常見手法。