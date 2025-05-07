新安東京海上產險強化綠色採購 去年成長131％

新安東京海上產險落實責任消費及生產，去年綠色採購金額成長131％，7日出席台北市舉辦「113年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」，不僅連續2年榮獲表揚，也是表揚名單中產險業者金額最高。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，依循母集團-日本東京海上集團永續發展戰略，透過「保險專業解決社會挑戰，為永續社會做出貢獻」核心理念，訂定強化綠色保險商品、提升綠色數位保險服務之策略，並結合數位科技轉化為具體行動方案，期能達到減少商品與服務流程中的碳排放量。

2024年度新安東京海上產險之綠色採購金額占公司總採購金額19.58%，其中又以電腦產品為最大宗（約六成），同時亦開始採購綠建材以建構無毒職場環境，守護員工健康。

引用「電子保單認證服務(ISAV)」技術，透過第三方數位簽章認證，確保保戶個資安全不外洩前提下，客戶完成投保後可自行選擇透過e-mail或手機快速取得電子保單，邀請民眾共同加入減碳行列，在積極推廣後，2024年電子保單發送件數較前一年更成長28.3%，而電子保單、強制險電子式保險證等發送逾330萬件，相當於省下2,783萬張A4紙、減少676,014公斤的碳排量。

為提供企業客戶於綠色轉型可能面臨的風險，亦提供全面性保險商品保障規劃，包括意外汙染責任保險、以安裝工程綜合保險或電子設備保險承保再生能源產業風險等，尤其鼓勵共同朝數位綠色轉型，提供企業資安險保障，協助客戶於數位轉型中填補因資安事故所引發的各種費用，2024年總計承保近50萬件。