最會併購的銀行家 吳東亮：台灣應拚進世界百大銀行

台新金歷經13次大小併購，雖然過去因彰銀困局深陷17年才脫身，但最後成功合併新光金，躋身台灣前4大金控。最大推手台新金董事長吳東亮接受中央社專訪時豪氣自喻「最會併購的銀行家」，未來台新新光金將立足台灣、深耕亞洲、放眼國際，更期待台灣要能擠進全球百大銀行，一起把金融業的餅做大。

台新金、新光金去年宣布展開合併，歷程逾7個月時間，於今年3月底取得金管會核准，寫下台灣金融史上首家金控合意併購，2家金控將於7月24日正式合併為「台新新光金控」，一舉成為第4大金控，不僅成就當初「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的諾言，也牽動台灣金融版圖重新洗牌。

隨著台新金、新光金正式嫁娶日子的到來，吳東亮接受中央社專訪暢談對於台新新光金未來規劃。他首要感謝主管機關的核准，成就國內金控史上首次合意併購案，接下來，新新併要在短短1年半內完成整併，其實並非易事，「但在合意併購的前提，後續整併會更加順利」。

不過他說，單單擴大規模沒有用，他最關心的是，要帶金融機構去哪裡。

吳東亮認為，台灣就這麼大，金融業又是服務業，而服務業不能只看台灣內需市場，未來台新新光金將「立足台灣、深耕亞洲、放眼國際」，強調金融服務要隨客戶腳步並提供跨境金融服務。

立足台灣部分，吳東亮說，台新金與新光金合併後，在綜效上絕對有很大助益，首先是品牌，新光金成立60餘年、台新金為30多年，「強強合併會更強」；再來是擴大服務網路，整合銀行、保險、證券、投信等資源，加上保留人才充分運用。

吳東亮說明，併購後台新銀與新光銀分行家數將超過200家，是台灣民營銀行分行家數最多，「幾乎較大的鄉鎮市，台新新光金都可以有1家分行，加上數位銀行Richart品牌，讓實體分行與虛實整合同步並進。」

「台灣是我們的家」，他強調，合併後的銀行分行會盡量保留，「這是深耕台灣的實踐」，未來讓分行通路可以有證券、保險、投信的商品，透過銀行來接觸客戶。

至於在壽險子公司整併，台新人壽合併新光人壽，以台新人壽為存續公司，不過吳東亮強調，「合併後第1天會將招牌改為新光人壽」，以此凸顯新壽是相當有價值的品牌。

吳東亮父親吳火獅創立新光人壽，奠定新光集團發展基礎，可說是「起家厝」，對吳家和台灣金融史都具有非凡意義。他自信地說，新光人壽的招牌很好，雖然過去幾年遇到經營上的困難，但雙方人壽公司合併後，去蕪存菁，已展現上升契機，有信心資本適足率（RBC）與淨值比都沒有問題、繼續往前走。

除了深耕台灣之外，台新金也很早就布局亞洲市場，台新銀於2016年申設日本東京分行，更在2023年提出福岡出張所申設，服務版圖涵蓋本州和九州地區，並為日本當地的半導體產業聚落以及赴日台商提供金融服務。

吳東亮細數目前台新銀在亞洲的據點包含香港、新加坡、日本、馬來西亞、越南、緬甸、中國等地區共4家分行及4家代表人辦事處等8處，都是台新深耕亞洲的成績單。

金管會於今年3月底核准台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。吳東亮說，為配合台商腳步與企業供應鏈移轉或擴張，台新銀正申請菲律賓據點。

未來台新新光金資本規模變大後，吳東亮透露，除了繼續拓點新的海外分行，也不排除以子行方式，擴大據點。

近期國內銀行業者看好美國總統川普喊製造業回流的口號，積極赴美設立金融據點，台新銀迄今尚未進入美國市場。對此，吳東亮說會好好研究，也推崇中信銀在美國的耕耘很深，「是可敬的對手」，包括印度、菲律賓、泰國都有據點，赴美動作快，他覺得是「no surprise」。

回顧台新併購史，最早在1998年收購台南一信，接著2002年合併大安銀行，都是銀行界創舉。在吳東亮的主導下，台新金至今發動13件合併或收購案，成功10次，儘管在彰化銀行併購案踢到鐵板，深陷17年才解套，但最終成功完成新新併，有媒體形容他是「最敢併購的金融家」，但他自信地補充，「應該不是最敢，而是最會併購的銀行家」，未來台新新光金會持續努力。

他也強調，整併案合意併購才可以走得下去，加上政府政策，缺一不可。

台灣金融業產值占整體GDP比重僅6%，多年來停滯不前，吳東亮說，金融服務業平均薪資是高的，但香港、新加坡金融業占GDP都比台灣高不少，且都有銀行在全世界百大中，台灣卻1家都沒有，「本國銀行要以拚進世界百大為目標。」

台新新光金在合併後，躋身台灣金控第4大，是否期待成為台灣首家金融業進入世界百大，吳東亮謙稱，「我不敢講我要第一個，台新金有朝一日也要努力」，台灣有足夠條件，整體金融業應該一起努力，共同把產業規模擴大。