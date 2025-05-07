CRIF與台新策略合作 導入ESG Bureau助力評估綠色融資

為協助台灣各企業實踐永續金融，並確保金融資金有效支持淨零目標，CRIF中華徵信所與台新銀行7日宣布啟動策略合作。台新銀行將運用CRIF首創、整合全台160萬家企業預估碳排與實體風險數據的ESG Bureau平台，作為其執行「認識客戶」（Know Your Customer, KYC）與「永續金融授信評估」關鍵工具。此舉旨在落實台新對交易對象在環境、社會、治理（ESG）面向的期望，提升永續風險管理的精確性與效率。

台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明表示，在全球邁向淨零轉型、永續規範持續推進的趨勢下，如何發揮金融影響力，辨識真正具備永續潛力的企業，到建立可信賴的ESG評估機制，台新銀行始終與企業站在一起，共同努力、精進與創新。在推動綠色及轉型金融過程，大多數企業的痛點在於永續數據不足且缺乏一致性，以致永續轉型的辨識難度大幅提高，此次與CRIF合作，其旗下ESG Bureau的專業評分系統，建立量化與標準化的評估框架，進一步強化永續轉型的動力，加速臺灣中小企業走向ESG永續發展之路。

CRIF推出的ESG Bureau平台，致力於降低企業進行永續揭露的門檻，特別是針對資源有限的中小企業。目前ESG Bureau已全面涵蓋台灣永續發展關鍵資料，收錄超過千家的上市櫃公司報告，以及約400份中小企業的自願揭露資訊。透過獨家研發的數據模型，平台可提供全台160萬家企業的碳排放預估數據，同時納入坡地災害、水災等兩大實體風險指標，協助金融機構精準掌握企業的環境風險輪廓。目前ESG Bureau深耕台灣市場，涵蓋製造業、服務業、電子產業與不動產業等主要產業類別，企業規模則橫跨1至500人以上，協助各種規模與型態的企業邁向永續轉型。

隨著全球對氣候變遷與永續發展的關注提升，金管會持續強化永續金融政策，其中「綠色及轉型金融行動方案」成為引導金融業深化ESG的推力。方案中不僅要求金融機構強化對氣候相關風險的辨識與管理，更進一步鼓勵業者透過綠色投融資工具，積極支持高碳產業轉型與低碳創新技術的發展。台灣企業不僅需回應國際ESG評比與利益關係人的期待，更需主動揭露其在環境治理、碳排管理及永續目標上的具體作為。

CRIF ESG Bureau透過提供標準化工具與完成填寫後的報告額度、永續揭露認證等誘因，平台協助企業踏出永續轉型的第一步，也為台新銀行等金融機構提供了評估客戶永續意願與潛力的重要依據。CRIF總經理余建中表示：「CRIF長期致力於運用數據科技提供商業決策支援，其中在ESG相關的各式解決方案全方位助益各規模企業。此次ESG Bureau首次導入台灣金融業，協助金融業者進一步了解企業在ESG各面向成果，逐步邁向淨零轉型，取得綠色發展所需的資金與服務。」

台新銀行積極將ESG納入核心營運策略，而CRIF則協助台灣企業進行永續揭露，協助金融業者做出更明智的決策，更重要的是賦能廣大的中小企業，能獲得更多必要支持與資源。未來在台新加入ESG Bureau的功能後，將優先導入中小企業客戶，鼓勵中小企業從資訊揭露做起，踏出淨零轉型的第一步，同時希望能幫助更多中小企業取得綠色轉型發展所需資金及金融創新服務。