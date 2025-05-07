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不怕繳稅限縮消費力 一銀卡分期零利率助攻還加碼回饋

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
第一銀行即起祭出多樣消費分期零利率，消費回饋再加碼。第一銀行／提供
第一銀行即起祭出多樣消費分期零利率，消費回饋再加碼。第一銀行／提供

第一金控（2892）旗下第一銀行攜手多家知名商店推出分期優惠，鎖定近期百貨年中慶、618網購節、暑假旅遊規劃及新機上市等年度盛事接連登場，提供一銀卡友於結帳時主動告知店家使用「特店分期」，即可享刷卡金額平均分攤、0利率等優惠，更能靈活運用資金，滿足指定條件再享多重好康回饋。

一銀指出，儘管5月起繳稅季來臨，但民眾消費動能依舊強勁，一銀即起提供持卡人至義享時尚廣場、新光三越、遠東SOGO、誠品生活及台北101等知名百貨刷第一銀行信用卡，最高享24期分期0利率及滿額回饋，於台北101單筆消費分期滿額最高可回饋32,400元購物金；持「義享天地聯名卡」於義享時尚廣場消費，更可再享最高20％館內刷卡金回饋。

迎接上半年最強618網購盛典，第一銀行與momo購物網、PChome及東森購物攜手合作，除了可搭配各平台專屬優惠券，刷第一銀行信用卡再享筆筆加碼4％回饋。

於雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網等超過30家旅行社刷卡分期，滿額最高回饋8500元刷卡金；另外，於Airbnb、Agoda、Trip.com、Expedia等訂房平台單筆刷滿5,000元，即享2％回饋，每月最高回饋達1000元刷卡金。

買手機刷一銀卡也有分期零利率優惠，包括Google、小米POCO、VOVO等新機陸續上市，第一銀行同步推出電信與3C通路購機優惠，中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）、德誼數位、傑昇通信、神腦國際（2450）、地標網通、全國電子（6281）及燦坤（2430）等特店，皆提供分期0利率，最高加碼回饋2000元刷卡金，無論電信門市或3C通路，購機皆享專屬優惠。

一銀表示，卡友打造品味生活，居家裝修也有好康，於詩肯柚木、特力（2908）屋、HOLA、宜得利等商店分期，最高可享3000元刷卡金回饋；JOHNSON喬山健康科技與FUJI按摩椅，分期最高回饋600元刷卡金。

刷卡 第一銀行

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