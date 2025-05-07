新安東京海上產險 綠色採購年增逾倍

新安東京海上產險7日出席台北市舉辦的「113年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」，因2024年度綠色採購金額較前一年成長131%，再度獲得肯定，並為連續第二年獲選表揚名單。根據統計，新安東京海上產險在產險業者中綠色採購金額居冠，反映企業落實永續發展與責任消費的行動力。

公司指出，2024年綠色採購金額佔總採購金額的19.58%，以電腦產品為主要項目，約占整體綠色採購的六成，同時也開始導入綠建材，提升辦公環境友善度，兼顧員工健康與環保目標。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，企業在邁向永續經營的路上，數位轉型與綠色保險應並重。公司遵循母集團—日本東京海上集團的永續發展戰略，以「保險專業解決社會挑戰」為核心，推動低碳保險商品與數位化服務，減少流程中碳排放。

數位化方面，公司導入電子保單認證服務（ISAV），提升個資安全並降低紙本使用。2024年電子保單與電子式保險證明書的總發送量突破330萬件，年增率達28.3%，推估約可減少近2,800萬張A4紙使用、相當於逾67萬公斤碳排放量，有助於實踐無紙化與減碳目標。

面對共享經濟與行動世代的保險需求，公司也推出共享汽車加碼險、短期租借車保險與行動裝置保險等商品，同時強化針對企業客戶的綠色轉型風險保障，涵蓋再生能源、意外汙染責任保險及資安險等，2024年合計承保件數近50萬件。