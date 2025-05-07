元大金控五度獲ESG企業永續獎
元大金控今年連續5年榮獲遠見ESG企業永續獎綜合績效類-金融保險業楷模獎肯定，其中，子公司元大銀行以自行開發的「天網AI阻詐模型」，深化全員阻詐意識及提升客戶關懷力道，首次獲傑出方案類-社會創新組績優獎，彰顯深耕ESG佳績，也顯示元大金控集團積極加入國際永續倡議，致力推動並培育台灣永續金融人才，協助企業邁向低碳轉型，傳遞永續共好精神的成果。
元大金控與子公司元大期貨於2024年入選台灣證券交易所第十屆公司治理評鑑排名前5%，元大金控更8度入選金融保險類上市櫃公司排名前10%，亦展現落實誠信經驗成果；此外，第二屆永續金融評鑑，元大證券、元大銀行與元大投信等三家子公司致力提供綠色商品與服務，入選受評金融機構前段班。
完善永續金融生態圈，元大金控以2050淨零排放為目標，推動內部減碳，提供多元金融服務，輔導企業永續轉型，積極加入國際倡議，連續4年獲CDP國際碳揭露計畫「A級」最高成績，連續6年位居領導等級（Leadership Level）。為培育同仁的環保意識，於2024年啟動「元大188永續活動接力計畫」，舉辦超過10場活動，逾300位同仁參與，共同守護生物多樣性。
此外，身為永續金融先行者聯盟成員，元大金控主責「培力與證照工作群」，推動永續人才培育之路，身為公益團隊的夢想後盾，8年不間斷執行「Dream Big」元大公益圓夢計畫，陪伴45個團隊圓夢，累計20萬人次受惠，於ESG各面向表現卓越，已連續6年入選全球最具指標意義的「道瓊永續世界指數」、「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，3度獲綜合金融類世界第一。
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