磊山保經獲 ESG 企業永續獎 永續領袖接班計畫獲肯定

磊山保險經紀人榮獲第21屆《遠見》ESG企業永續獎「人才發展組-中小企業獎」殊榮，其獲獎方案《磊山接班人計畫——軟硬兼修的永續領袖培育》，透過「出將入相班」與「世紀領航班」雙主軸與「軟硬兼修」的培訓資源，打造內外勤永續職人領袖，展現磊山在人才養成、文化傳承與社會實踐上的創新能量。董事長李佳蓉特別受邀出席並以獲獎企業身分，分享磊山獨到的接班人計劃，備受矚目。

磊山接班人計畫自啟動以來，透過「出將入相班」與「世紀領航班」雙主軸，針對外勤與內勤團隊發展管理能力、策略思維與文化認同。課程涵蓋磊山七大學院、NLP心理素養、公益執行、藝文參與與AI數位思維培育，打造能共創未來的跨世代團隊。除了保險專才所需的硬實力之外，也強化業務人員軟實力，透過「人文思享啓」、「人文講堂」等磊山自創文化平台，以豐富的軟性課程帶給夥伴心靈上的收獲與成長，同時藉由與國家兩廳院、Taiwan Connection、原聲童聲合唱團等指標性藝文團體合作培養文化底蘊，並長年持續推動磊山帶狀性公益專案，落實企業不僅創造利潤，更要滋養人心。

李佳蓉表示，「能在《遠見》ESG企業永續獎中，獲得『人才發展組』的肯定，我們感到無比榮幸。這份榮耀不僅屬於磊山，更是獻給所有相信『文化可以傳承、人才可以培育』這件事的企業們。從2011年開始，我們就啟動了『磊山接班人計畫』，致力於打造『軟硬兼修』的永續領袖。我們相信，專業很重要，但同樣重要的，還有文化、人文素養與社會參與。我們讓管理與公益並行，讓NLP課程與心靈培力同行，就是希望每一位磊山人，不只是會做事的人，更是能『承擔責任、懷抱世界』的人。我始終相信，企業能不能走得遠，關鍵不在於一個人多強，而在於有沒有一群人，願意承擔、願意堅持。我們會繼續投資人才、深耕文化，讓每一位夥伴，都能在這裡找到自己的價值，看見希望的光，建構圓滿的人生。」

磊山企業文化推手- 總經理許弘偉也強調，「我們從來不只談接班，而是相信共創。磊山重視的不只是專業表現，更珍視每位夥伴的文化素養、生活態度與社會參與。我們鼓勵大家在追求績效的同時，也能走進藝文、走進公益、走進運動的現場，從多元體驗中培養對生活的感受力與對社會的責任感。磊山希望打造的是一個支持全人發展的職涯平台，也正持續探索AI賦能的各種可能，邁向兼具人文關懷與科技創新的新世代保經公司。」

磊山卓越的業務績效展現了人才培育的成果。業務總經理林世德進一步指出，「2024年，磊山實收保費突破83.8億元，單年度壽險新增保額達1,900億元，培育出超過450位的群英會優秀得獎人，也有逾200位國際龍獎（IDA）。磊山長期落實ESG，於人才、治理與社會面向均展現創新作為，從無紙化流程、法遵教育，到與數十家公益、藝文及教育單位攜手合作，打造一個『企業為社會加值、為員工加溫』的永續平台，持續深化人才制度、文化實踐與永續行動，堅持『在一起，更美好』的信念，與全體夥伴共築下一個更好的磊山。」接班人計畫特別對接聯合國SDGs目標（4優質教育、8體面工作與經濟成長、16健全制度、17多元夥伴關係），不僅為磊山培養接班人才，也為社會培育願意承擔未來的正向力量。