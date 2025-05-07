紙本 OUT！集保 eNotice 突破百萬 投資人搶搭數位浪潮

「我已經加入集保eNotice平台，以後所有股票的除權息發放通知都會收到eMail嗎？」隨著股東會後除權息旺季即將到來，臺灣集中保管結算所股東e服務專線近期接到不少投資人電話詢問集保eNotice服務，絕大部分都是反應希望各上市櫃公司的股利發放通知，都能以電子通知取代傳統的紙本通知。

集保結算所股務事務電子通知平台（eNotice平台）自2023年6月上線以來，從初期的股利發放電子通知，後來增加ETF收益分配電子通知，在主管機關的指導及各界通力合作推動下，至今(2025)年5月5日，短短2年不到，不僅發行公司持續加入，同意接收電子通知的投資人也正式突破百萬人。

不僅是eNotice服務，集保股東e服務另外提供股東會視訊會議(eMeeting)服務，今年使用視訊輔助股東會的公司也創新高達到120家；而股東會電子投票（eVoting）的投票比率，更是連續三年達到60%，可以看出投資人及發行公司已日漸融入數位服務的潮流，展現對於股東e服務的高度支持。

集保結算所董事長林丙輝表示，發行公司使用集保結算所eNotice服務，不僅大幅降低在紙張、印刷及郵寄費用的成本，也讓投資人可隨時透過eNotice平台快速查詢發放日、配息金額等資訊，更可避免投資人對於紙本郵件可能造成資料遺漏與外洩的憂慮。目前上市上櫃興櫃公司中，已有1,371家與集保結算所簽約，而投資人使用人數也突破100萬大關，也鼓勵其他的公司及更多投資人加入，一起朝向環保愛地球的目標邁進。

此外，時序已進入股東會旺季，集保結算所也鼓勵股東多加使用電子投票，實踐股東行動主義，不受時間、空間限制，行使股東權利更方便；發行公司使用股東會視訊會議，不僅可提供股東多一個參加股東會的管道，也可提升公司治理成績。集保股東e服務平台提供的各項服務，無論是發行公司或投資人均創下新高，這不僅是股東e服務的成功，更代表著股務事務數位化的重要里程碑。