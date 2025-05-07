安聯人壽首獲《遠見》ESG 企業永續獎「綜合績效外商組」首獎

《遠見》「ESG企業永續獎」6日揭曉得獎名單，安聯人壽首度榮獲「綜合績效外商組」首獎，顯現安聯人壽致力將永續與金融本業結合、善用數位創新、落實綠色營運，並依循德國母集團的策略，以創新作為和具體行動實踐聯合國永續發展目標（SDGs），發揮正面社會影響力之永續經營績效，從眾多外商企業中脫穎而出，深獲評審認同及肯定。

安聯人壽董事暨財務長沃格穆Oliver Wohlgemuth出席領獎表示，我們面臨著非常嚴峻的環境和社會挑戰。其中有三項挑戰，是安聯認為能夠透過我們在保險與投資管理方面的專業與預防，做出有意義貢獻的。首先是氣候變遷，以及更頻繁的極端天氣事件和氣溫上升，對數以百萬計人們的生活，與企業所造成的影響。其次，包括台灣在內的許多全球已開發國家都面臨高齡化趨勢，導致醫療需求上升，退休金制度和社會保障體系面臨壓力。第三，世代不平等日益加劇，導致年輕一代面臨經濟困境、金融不穩定，以及儲蓄和退休準備可能不足。

沃格穆指出，安聯希望成為個人和企業值得信賴的合作夥伴，以應對氣候和社會變遷的影響，及支持邁向更永續經濟的轉型。本次獲得《遠見雜誌》「ESG企業永續獎」最高榮譽的肯定，除了要感謝安聯全體同仁不遺餘力的付出與努力，以及所有合作夥伴和社會各界的支持與信任之外，我相信也將更激勵我們引領產業深耕永續發展的決心。

安聯人壽落實永續作為，以德國母集團品牌精神「建構永續未來的信心」為中心，並依循聯合國永續發展目標（SDGs）發展安聯永續旅程，董事暨財務長沃格穆（Oliver Wohlgemuth） 表示，「安聯從事人身保險與風險管理專業業務，以強化社會韌性，也依此制定永續發展的執行策略，藉此對應SDGs，並訂定短中長期推動目標。同時，安聯從價值鏈整合業務流程，分析SDGs 對業務、營運及供應鏈所產生的影響程度，擬定對應的策略，並評估及審核影響程度，在兼顧各利害關係人權益及安聯集團策略下，以 3項核心SDGs為主軸（SDGs 8, 13, 17），作為整合永續發展行動的依據，為社會、環境和經濟變革做出了貢獻。此外，也在業務推動時，以具體行動支持其他7個SDGs（SDGs 3, 4, 5, 7, 10, 12, 16），善盡企業公民責任。」

安聯人壽在環境與氣候方面，以環境監測與管理流程涵蓋碳足跡與環境足跡。在碳足跡部分，2024年平均每位員工之人均二氧化碳當量目標，將較2019年基準年減少70%碳排放，並率先成為台灣金融業第一家完成企業總部及資料中心，實現 RE100百分百綠電目標的保險公司。在責任投資部分，落實減持高碳排之投資部位、並聚焦於低碳排企業所發行之有價證券，2024年平均每百萬歐元投資組合之經濟碳排強度，較2019基準年減少近68.33%，提前達成2030之目標；並攜手通路策略合作夥伴，推出退休規劃與健康保障兩個數位生態圈，以客戶體驗為核心出發點，打造出符合客戶期待的數位工具，而最新推出之數位工具、甫獲金管會核准的BIO100生物辨識100%無紙投保，更創低碳轉型大變革。

在擴大社會影響力方面，透過教育計畫提升青年學子對金融知識及環境教育之素養、認識循環經濟，投入國家級運動培育新血；贊助微型保險，並為清寒失智老人照護募款，推動預防失智症、慢性病自我管理，以確保及促進大眾之健康生活與福祉。在職場部份，安聯重視客戶與員工需求，致力打造多元友善之職場空間與措施，讓使用者都感到自在、尊重與歸屬感。在福利措施方面也提供優於法令一倍的產假與陪產假，員工協助方案(EAP)及居家辦公措施等。

在公司治理方面，依金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案3.0」的相關措施，持續針對公司治理項目實施情形追蹤，推動永續政策並將氣候議題融入企業活動中，並積極建構安全職場，推動營運持續計畫取得營運持續管理系統國際標準(ISO22301)。使用資訊安全強化企業治理，導入資訊安全管理制度(ISMS)、取得資訊安全管理制度國際標準(ISO 27001)認證、完成驗證個人資料管理系統(BS10012)以確保符合公司治理之要求。

安聯人壽長久以來致力發揮企業永續經營影響力，以具體行動積極落實政府綠色金融願景，並充分掌握國際趨勢與發展脈動，響應聯合國永續發展目標（SDGs），參與相關倡議活動，期望透過自身影響力為台灣的永續發展做出貢獻，為減碳未來努力，成為國內永續發展的標竿企業。