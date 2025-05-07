美國經濟儀表板亮一黃二紅燈 整體仍維持擴張綠燈

富蘭克林坦伯頓基金集團7日公布4月美國經濟儀表板，數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，但利潤率從綠燈惡化為黃燈，惟整體燈號仍連續11個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，美中關稅談判露出曙光，加上美國4月非農就業報告優於預期，激勵全球風險性資產延續反彈氣勢，另方面，隨企業財報公布接近尾聲，根據FactSet統計，史坦普500大企業已有72%公布第1季財報，獲利優於預期比例達76%，而展望5月至6月，著眼關稅談判仍在進行中，最終談判結果及其對經濟和企業獲利的影響尚未明朗，美元指數長期被高估後面臨評價回調壓力，建議投資人應採全球化佈局掌握資金輪動機會，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，空手者建議以5~10%資金將黃金產業型基金納入資產配置，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，川普關稅政策已讓消費者信心等軟數據（soft data）惡化，未來數月軟數據在多大程度上轉化為硬數據（hard data）的疲軟對於評估美國經濟健康狀況非常重要，但關於硬數據最終是否會跟隨軟數據走軟存在爭論，2022年在俄烏戰爭、地區銀行危機、高通膨環境下，軟數據急劇減弱，但硬數據大致持穩，這段時期被稱為「氣氛衰退（vibecession）」。當時雖許多美國人感到經濟趨緩，然在健康的就業市場、財政支持、剩餘疫情儲蓄的支持下持續走強。就2025年看，消費者實力抵銷貿易不利因素的可能性較低，當前每月平均僅創造14.4萬個就業機會，相比2022年的38萬個相形見絀，就業市場進一步降溫可能會加劇經濟下行壓力。

傑佛瑞‧修茲進一步分析，4月衰退風險儀表板尚未反映關稅影響，類似於疫情初期情況，這種動態也發生在1970年代石油危機時。1973-1975年經濟衰退的幾個要素與當前環境相符，1960年代中期因越南戰爭、社會福利計劃而使財政支出擴大並推高通膨，寬鬆貨幣政策則讓情況雪上加霜，導致外國投資人質疑金本位制度的可持續性，美元擠兌之後迫使美國脫離金本位制度，而石油禁運還引發石油危機。當前環境與這段歷史押韻，如：隨貿易戰升級，ISM新訂單迅速惡化，利潤率甚至在解放日之前就看到阻力，在沒有貿易戰下，這不需過度擔憂，但關稅可能在未來對利潤率構成額外壓力，基此，初領失業金人數將是決定經濟路徑的最重要指標，所幸在解放日後數周該數據仍保持良好，不過，目前經濟和金融市場仍面臨下行壓力，貿易政策的正向轉變或政府重新關注減稅、放鬆管制等親商政策將有助改善此壓力，而值此動盪時期，擁有良好業績紀錄的優質公司（如：股息成長股）應會持續受到投資人青睞，值得留意的是，股息成長股在1990年代末期、2020年代初期表現落後標普500指數之後，在隨後幾年表現均領先標普500指數。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，隨著企業消化大規模重組全球貿易格局的短期和長期影響，波動性可能會持續，全球經濟增長可能會放緩，通膨無疑會走高，並可能在短期內削弱美國經濟，但全面衰退也不必然，重建美國工業基礎非常複雜，需要很多年，商界領袖可能需相信關稅是真實和永久的，他們才會考慮將大量製造業回流美國，就投資角度看，長期且有耐心的投資人仍有理由保持樂觀，無論發生什麼，創新者都會找到新的方法，在不斷變化的世界中創造價值，AI驅動的自動化和先進機器人技術將推動美國製造業的新時代，提高效率並重新構思美國製造。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，儘管川普政府正積極重塑全球經濟格局，這可能帶來破壞性影響，但關稅的最終結果將不及當前的恐慌水準，隨市場轉為平靜、貿易協議談判達成，市場將重新聚焦且重新關注幾個關鍵領域，包含：(1)美國實際經濟狀況：雖美國經濟面臨一些壓力，但仍具有彈性，隨衝擊逐漸過去，對美國經濟造成的結構性損害可能不會太大，(2)川普2.0的長期順風：削減政府支出應會降低聯邦赤字，放鬆管制和減稅則有助推動效率投資和許多併購，而基礎設施投資也會支持美國經濟。