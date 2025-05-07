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台新@GoGo卡再進化！30大餐飲6%回饋 旅遊券新登場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

回饋神卡「台新@GoGo卡（黑狗卡）」擁有百萬卡友，繼3月推出的生日券最高10%廣受支持，5月再推出「30大精選餐飲券」、「旅遊券」及「日本券」3張新券，5至7月只要月月領券、不限支付方式，每月都享最高6%回饋，而新戶最高享30%回饋，逾20,000點（台新point）輕鬆入袋。

台新銀指出，感謝祭首要擴大餐飲回饋版圖，「30大精選餐飲券」包含王品集團旗下超過20個品牌，以及Uber Eats、foodpanda、foodomo3大外送平台，更涵蓋inline及EZTABLE 2大線上訂位預付平台。民眾最關心的連鎖速食星巴克、麥當勞、肯德基、必勝客也通通入列，從日常用餐到母親節聚會，只要領券刷黑狗卡，即享最高6%回饋，每月上限200點。

@GoGo卡在5月也同步推出「旅遊券」及「日本券」作為加碼，提供航空公司、全臺旅行社（含旅遊體驗平台Klook及KKday）、6大訂房網，以及日本消費（含網購）最高6%回饋。2張券每月上限各1,000點。

台新銀行提醒，除5月新登場的3大優惠券外，還有3月起的新光三越（限skm pay）、9大網購、全聯（含儲值）及2大超商（含繳稅費）及中油直營，共7大優惠券種。月月領券刷卡，月月多賺6,600點；信用卡新戶申辦@GoGo卡，並綁6大行動支付消費，再享最高20%回饋，5至7月合計最高可拿21,800點。

台新 日本 餐飲

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