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藥品關稅疑雲下 多元產業投等債具韌性

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著美國政府對進口藥品實施關稅的可能性增加，市場正密切關注此舉對製藥行業的潛在影響，2025年3月至今，藥廠投等債之信用利差僅擴大約10個基點，表現與公用事業等內需型產業相當，受關稅事件衝擊之影響程度較其他產業小，在市場行情仍有波動的情況下，可透過定時定額或分批加碼的方式，以分散進場風險並累積資產部位。

回顧債券市場受到此波股市震盪的影響相對有限，美國投資等級債券普遍回穩，特別是涵蓋多種產業的多元化債券標的表現突出，顯示出在市場不確定性增加的環境下，優質債券仍具有相對穩定的投資價值，兆豐US優選投等債ETF（00957B）前三大投資產業分別為醫療保健比重約25%、消費占比約18%及公用事業占比約16%，兆豐投信ETF最新配息公告資訊，預計最後買進日為5月16日，除息日於5月19日，並於6月6日配息發放。

兆豐US優選投等債ETF研究團隊指出，在當前市場環境下，具有多元產業布局的投資等級債ETF，對尋求長期穩健報酬的投資人來說是較合適的資產配置選擇，投資人可考慮分批布局，將優質債券納入投資組合中，以平衡股市波動帶來的風險。

兆豐投信提醒，在全球經濟不確定性增加的背景下，更應注重資產多元配置，透過分散投資於不同資產類別，特別是納入具有防禦性的投資等級債券，以降低整體投資組合風險，同時保持合理的收益水平。

債券 兆豐

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