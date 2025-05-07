第一金證券董座挖業界好手助陣 4月順利躲過股災

2024年台灣股市表現亮眼，第一金證券也繳出EPS 1.82元的歷史次高佳績，第一金證券董事長陳致全對於獲利動能表示，2024年公司稅後淨利達到11.83億元，EPS 1.82元，超越2023年再次創下歷史次高紀錄，主要因為台股去年日均量高達5247億元，所以通路的收益大幅成長，另外，去年主辦的星宇航空順利掛牌，星宇IPO是去年市場最矚目的案件，對公司獲利的挹注也不小。

今年以來受到美國川普政府發動關稅大戰，全球金融市場出現劇烈震盪，第一金證券董事長陳致全亦從業界挖來好手主掌自營投資、數金資訊領域，第一金投顧新董事長黃詣庭在陳致全延攬下，也在本周正式上任。其中第一金證券由於3月底前已大量調節台股部位，因此躲過了4月7日的大股災，也使第一金證券在國內券商多數虧損之下，仍能名列獲利券商。自營業務部分，今年操作難度非常高，將加強國際政經局勢、產業趨勢、個股財報的研究分析，在持股水位、投資方向與持股內容都會隨著國際政經局勢調整，迅速掌握停損、停利點操作彈性，善用市場各種多空商品，以避開風險、提高投資精準度與報酬，捕捉獲利機會。

第一金證券總經理李美芳也對通路業務發展重點指出，建立多元數位獲客管道，擴大客群基礎，優化數位營業流程，提升作業效率將為今年的努力目標，包括透過第一銀行iLeo的引流，帶進更多全新的客戶，且第一銀行在法人、個人都有龐大的客群，第一金證券也會持耕耘銀行客群。

第一金證券也指出，今年的金融市場有極大的不確定因素，未來台股的走勢撲朔迷離，因此會採取較保守的方式因應，希望持盈保泰、穩中求勝，掌握今年獲利機會。在獲利穩定發展下，公司也將經營成果與員工分享，落實員工照護，配合集團鼓勵婚育政策，再度提高員工生育補助，將第三胎從15萬元調高到25萬。

另外，為反映物價指數上揚，並響應政府及集團加薪照顧員工號召，第一金證券今年將再度全面性調薪，以提高員工實質收入，這是公司近4年來第三度為員工全面調薪。

第一金證券近年來持續進行體質的調整，首先就是提高公司的資本額和淨值，繼去年辦理3.5億元盈餘轉增資後，今年將再辦理2億元盈轉，股本將擴大到67億元，短期是希望將淨值提高到100億元以上，以增加各項業務面發展的空間，擴大公司的營運規模。

另外，第一金證券申請投資證交所股票已獲金管會同意，列入策略性財務投資，在台股行情熱絡下，證交所近年獲利及配息相當穩定，可獲得穩定的股息。

因應券商數位轉型，未來也會將數位、實體通路進行整合，去年已建立線上開戶客戶作業集中化，也計畫建立數位行銷自動化系統，以強化數位通路的力量，同時實體通路功能也會因應需求作調整，希望虛實通路能夠分進合擊，擴大通路業務的競爭力。

承銷業務部分，仍是第一金證券未來重要的策略性布局，將會持續爭取IPO/SPO主辦的案件，維持每年穩定承銷案件，提高承銷品牌知名度。同時也強化部位績效管理，投資評估專業化及部位交易管理機制。為強化承銷案服務的深度，公司除了在興櫃造市操作已有成績外，今年再新增創新板股票造市交易，以配合主管機關促進創新板股票交易活絡，並增進資本利得的機會。