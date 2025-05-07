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卡位好時機彈性布局 統一主動式 ETF 00981A 開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

雖然關稅及經濟不確定性都尚未解除，但台股在大幅修正中仍然存有潛在利多，包括：關稅上限已定、Fed降息可期等，可望在下半年給予台股支撐。統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金），擁有「卡時機、超靈活、好彈性、真主動」四大優勢，5月7日至5月9日募集繳款，預計5月27日掛牌，正是震盪行情中，卡位利空出盡的好選擇。

統一投信表示，雖然川普關稅不確定性仍影響市場信心，但預期目前稅率已是天花板，且為降低關稅影響，政府除提出880億補貼方案外，近期也與美國展開談判，關稅衝擊或有轉機。雖然經濟前景的疑慮讓股市短線走跌，但同時也讓市場研判Fed有更多降息的空間。一旦美國重啟降息，電子股、半導體族群將優先受惠，可望扮演重掌台股兵符的要角。

針對近期新台幣強升對台股的影響，統一投信表示，第2季出口產業將面臨匯損與毛利率衝擊，後續將持續追蹤匯率走勢，並避開因匯率對營收獲利影響較大的公司，同時關注航空、觀光及內需導向等受惠升值產業。

台股評價面大幅修正來到長年的下緣區間，值此台股回調之際，有技術領先、毛利率高、基本面扎實的公司投資價值浮現，00981A可望逢低卡位，搶占中長期成長機會。今年面臨川普震盪行情，無論是市場突發危機、政策資金轉向、供應鏈調整等，統一投信台股團隊具備反應迅速與策略彈性，能快速調整00981A的投資組合。而且00981A布局彈性，可以保留最多30%現金或流動性部位，進退有據，也可透過買入反向ETF或操作期貨避險，是由經理人百分百操盤，能動態應對產業趨勢與個股轉機的「真主動」主動式ETF。

統一台股增長主動式ETF（00981A）每股發行價10元，募集期間每張只要1萬元，保管銀行為彰化銀行，配息機制採年配息。投資人可將配息帳戶設定為彰銀，即可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

台股 配息 關稅

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