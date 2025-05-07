《遠見》ESG 企業永續獎金融業最大贏家 國泰金獲六大獎

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎5月6日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）與國泰世華銀行共榮獲6項大獎，為本屆金融業之冠，包括最高榮譽「綜合績效-金融保險業首獎」、「職場共融組楷模獎」、「低碳營運組楷模獎」、「人才發展組績優獎」、「教育推廣組績優獎」、「低碳營運組績優獎」，顯見國泰金控將「氣候、健康、培力」永續策略融入營運與各項服務的努力備受肯定。

國泰金控總經理李長庚代表領獎時表示：「國泰金控長期耕耘氣候、健康、培力三大主軸，氣候部分，我們在主管機關的支持下，投資綠能，也將綠能轉換給我們的客戶。健康部分，我們透過外溢保單機制，打造完整的健康生態圈，守護我們保戶的身心健康，並協助建立更健康的台灣。這幾年我們投入比較多資源在培力上，因為我們以為，沒好的人才就沒有永續的未來，這幾年我們在培力上，獲得很多國內外獎項肯定。也很感謝評審看到我們在人才永續上的努力，每次領獎都是檢視自己努力夠不夠的機會，我們會繼續努力」。

聚焦「氣候、健康、培力」三大主軸 榮獲綜合績效首獎

國泰金控聚焦「氣候、健康、培力」三主軸，展現永續營運卓越成果。在「氣候」面向，國泰打造低碳不動產生態系，擔任「綠房東」購置再生能源，解決租戶難以取得綠電困難，2024年提供全台35棟大樓約1,700萬度綠電；國泰人壽更投資沃旭大彰化西北離岸風場，創下壽險業紀錄。

在「健康」面向，國泰人壽主張「讓健康有力於你」每年投入億元資源，從商品、服務、平台與人才四大領域打造可執行的健康促進方案，結合保險專業與健康管理，滿足保戶多元健康需求；為守護財務健康，國泰金控亦積極投入金融治安防護，攔阻詐騙案件及金額居業界之首。

在「培力」面向，國泰金控秉持「Place for all」的核心理念，打造多元共融職場並實踐人才永續，為台灣唯一獲《富比世》「2024全球最佳雇主」前百大排名的企業，並推動思辨教育、女性創業、財務素養等計畫，至今已影響超過11萬名青年與社會大眾。

深化職場共融與人才永續 打造成長型組織

國泰金控深知人才是永續發展的基石，以「擁抱多元 × 展現真我」作為策略主軸，透過職場共融與員工投入度調查聆聽員工聲音，並洞察員工家庭照護與多元角色壓力，推動「全人關懷」（Whole-person Care）與「減速不脫隊」（Career FlexiPacing）制度，打造尊重差異、友善共融的「國泰共融小鎮」。

同時，透過「國泰領航艦隊」計畫，持續建構穩健的人才梯隊，實踐人才與組織永續發展，貫徹「以用為始」的人才管理哲學，推動個人發展計畫（IDP），鼓勵跨單位輪調及自主學習，並積極培育新興科技人才，例如「雲世代計畫」已培育逾80位雲端專才，取得超過150張專業證照；另根據2024年員工投入度調查結果，整體滿意度、培育資源與領導力指標皆創歷年新高，彰顯組織文化轉型與人才發展成效。

國泰金控亦持續以思辨教育為核心，落實教育推廣，攜手台灣財經素養教育推廣協會、台灣影響力投資協會，協助青年認識永續投資趨勢與金融工具，並支持Lead for Taiwan普及思辨教育、連續五年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，提升青年國際視野及參與氣候、創業與社會創新的動能。

發揮金融本業優勢 積極實踐低碳營運

身為台灣首家承諾RE100的金融業者，國泰金控2024年台灣據點再生能源用電比重已達26%，超越原定目標，同時投入離岸風電、儲能融資、光電融合農業等創新模式，推動綠能產業財務韌性；國泰世華銀行總部與三家綠色分行也陸續通過PAS2060組織型碳中和查證，並於企業內部導入碳費制度。不僅如此，國泰世華銀行將持續串聯產、官、學界資源，協助企業客戶邁向淨零，展現金融業永續典範。

面對全球永續浪潮與氣候挑戰，國泰金控以金融本業為支點，持續擴大正向影響力，攜手客戶、夥伴與社會共同前行。未來，國泰將秉持「Better Together 共創更好」的品牌精神，持續與利害關係人攜手推動綠色轉型與社會共融，為台灣及下一代打造更加永續的未來。