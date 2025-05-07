北富銀榮獲遠見 ESG 企業永續獎、聯經人文企業獎 深耕金融教育

台北富邦銀行長期深耕金融教育，繼日前獲得第二屆聯經人文企業獎社會關懷傑出獎及創新特別獎後，5月6日再度勇奪2025遠見ESG企業永續獎教育推廣組績優獎，對北富銀推動金融培力、落實普惠金融的傑出表現給予肯定。

「遠見ESG企業永續獎」為台灣歷史最悠久的永續獎項之一，鼓勵企業在追求經濟效益的同時，積極踐行企業社會責任，共創永續未來；「聯經人文企業獎」則以人文價值為核心，期許企業提高對社會責任與社會發展的促進及投入。北富銀表示，永續是支持社會發展的根本條件，秉持「正向力量、成就可能」理念，北富銀始終積極回饋社會，並致力拓展永續影響力。本次獲得了兩項具公信力的永續殊榮，不僅是對全行永續作為的肯定，「也激勵我們加強關注社會價值的創造，為大眾帶來更多正向改變」。

金融素養能幫助個人合理規劃財務，增強家庭經濟穩定性，是全民必備的基礎能力。為使金融教育能觸及社會不同領域，北富銀將培力對象從一般青少年延伸至偏鄉學童及身心障礙者，並充分運用自身金融專業和金融場域優勢，結合多感官、遊戲化的學習工具來提升教學效果，幫助學員有效強化金融知識與風險抗性。

金融觀念需從小培養，北富銀自1998年起便開辦「小富翁理財營」，是國內最早深耕兒童理財教育的營隊，迄今已逾26年，超過7,600位學生受益。營隊中，孩子們不僅能學習到基礎金融知識，還可以透過理財桌遊和行員體驗，親身感受金融對生活的重要性。此外，理財營還為偏鄉、聽語障、特殊教育、經濟弱勢及新住民舉辦專場活動，讓正確理財觀念能在多元族群中紮根，共同推進金融教育的普及。

「羽翼分行」是北富銀另一創舉。此計畫為身負障礙的特教生提供長達兩年的培訓及實習崗位，特教生能擔任櫃檯實習行員，從提供客戶簡易金融服務的過程中，鍛鍊工作與溝通技巧，加強職場適應能力與自我認同。同時，這項計畫還能增進大眾對特教生的了解，為特教生日後融入社會創造更有利的條件。

「小富翁成長日記」則是由北富銀與線上學習平台PaGamO合作推出的線上金融培力課程，根據國小到高中不同學齡精心設計課程，內容涵蓋常見詐騙及處理、個人信用及聯徵介紹等七大主題，透過活潑的動畫及互動式題組，讓學員以寓教於樂的方式學習金融理財知識。課程推出迄今，已有全台22縣市、超過8萬人次參與，答題數近60萬次，體現北富銀金融教育的影響力。

此外，北富銀不忘關注視障兒童與青年的金融培力需求，特別規劃視障金融培力課程，並針對不同障礙程度製作點字、報讀及圖文等多版本教材，以滿足全盲、低視能或視覺缺損者的知識接收需求，成功完成近百位視障者的金融培力，幫助他們提升在生活中的金融自主能力和參與度，構建更具包容性的社會。

展望未來，北富銀將持續以「金融賦能」為核心，串聯企業、學校、社福團體、非營利組織等多方資源，推廣金融教育，實踐普惠金融，打造友善多元的金融環境，成就未來無限可能。