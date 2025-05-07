金管會急召六大壽險共商 救急...開組合式藥方

經濟日報／ 記者戴玉翔任珮云／台北報導

川普關稅風暴、台幣升值危機連番襲來，金管會急召六大壽險共商救急方案，業者表示，每家壽險公司產品組合不同，面臨的危機也不一樣，希望能多管齊下，提出組合式藥方，讓業界或多或少都能得到一定程度緩解。

業界認為，AC（按攤銷後成本衡量之金融資產）部分不計匯率評價，或匯率採均價，不以月底價格計算，相當合理，因為匯率上下波動太大，只用一天價格衝擊很大，採長期均價可望較為緩和。

另外，至少有兩家業者提出鬆綁死利差互抵，業者認為，用死利差互抵救匯率暴升，可以解決短線燃眉之急。

據了解，金管會是在周日（4日）緊急通知六大壽險，這兩天讓業界各自提出建議方案，由金管會研議，金管會並未當場做出態度鬆綁或同意，但承諾會研究。

不過也有壽險業者表示，之前美國債券市場波動主要來自市場基差交易的技術性平倉，並非經濟基本面出現重大變化。觀察近期市場動態，美債殖利率已逐步趨於穩定，有望緩解投資人疑慮。

業者說明，美國財政部長日前公開表示，政府仍掌握足夠財政工具，有能力抑制債市震盪，穩定市場信心。此外，美聯準會理事沃勒（Christopher Waller）亦釋出偏鴿言論，指出若長期維持高關稅政策，將拖累經濟動能，屆時聯準會可能被迫加大降息幅度。

根據市場對美聯邦政策利率預期，仍認為2025年有望出現3碼降息空間。

匯率 壽險公司 金管會

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