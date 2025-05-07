企業永續獎／中信金 智能防詐 業界典範

中信金控（2891）長期致力於推動永續發展與社會公益，昨（6）日榮獲《遠見雜誌》主辦的第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項大獎，包含中信金控獲頒「綜合績效」績優獎，中信銀與中信文教基金會分別榮獲「社會創新組」與「教育推廣組」傑出方案首獎，展現中信集團在公益創新與企業永續治理上的深厚實力。

頒獎儀式由中信文教基金會董事長馮寄台、中信銀行個人金融執行長楊淑惠與中信金控企業永續部部長孫紀蘭代表領獎。主辦單位表示，中信金控推動董事會與高階經營團隊多元化，設有女性獨立董事，2024年更首度聘任女性總經理，強化治理層的性別平等。自2021年起，中信金控更將經理人薪酬與ESG績效連結，逐步擴大績效考核涵蓋範疇，成為企業永續治理的標竿。

中信銀打造的「中信智能防詐安全網」，並與檢警合作推動跨界聯防。根據警政署統計，截至2023年10月，中信銀行成功攔阻詐騙案件數年增超過5%，金額更超過20%，累積阻詐金額突破20億元，且警示帳戶占比自2022年的22%降至2023年的10%，是法務部統計中唯一逐年減少人頭帳戶的金融機構，成為金融業打詐典範，因此榮獲「社會創新組」首獎。

在教育推廣方面，中信文教基金會長年深耕偏鄉藝文教育，「夢想家圓夢工程」攜手優人神鼓、布拉瑞揚舞團及無獨有偶劇團等藝文團體深入校園，陪伴偏鄉孩童建立自信、發掘潛能，讓藝術教育在地落地生根。近期更推動「種子教師計畫」，擴大教育影響力。此外，基金會亦完成國內首本藝文領域SROI（社會投資報酬率）報告書，評估顯示每投入1元，可創造4.18元社會價值，獲頒「教育推廣組」首獎。

中信金控以「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大策略推動企業永續發展，旗下子公司積極實踐綠色金融。中信銀行率先投入離岸風電專案融資，為國內唯一擔任六大風場開發商財務顧問的銀行，並推出「355減碳計畫」，協助產業供應鏈減碳轉型，參與高雄金融科技創新園區的脫碳實證計畫，結合綠金與科技創新；台灣人壽則為亞洲首家參與離岸風電聯貸的壽險公司，以實際投融資行動協助政府與企業邁向淨零轉型。