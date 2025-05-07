企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨日揭曉，玉山金控總計榮獲三項大獎，永續長張綸宇（左四）、銀行個金執行長許美麗（中）率領團隊領獎。玉山金控／提供
第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨日揭曉，玉山金控總計榮獲三項大獎，永續長張綸宇（左四）、銀行個金執行長許美麗（中）率領團隊領獎。玉山金控／提供

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」、「綜合績效-金融保險業楷模獎」及「職場共融組績優獎」，總計囊括三項大獎，連續三年獲得三項以上獎項的殊榮，肯定玉山在環境、社會以及公司治理長期投入與具體成果。

《遠見》ESG企業永續獎採國際標準，著重企業於環境、社會與公司治理三大面向整體策略與執行成效，全面檢視永續競爭力。玉山金控及各子公司面對氣候變遷、生物多樣性危機及人才永續等關鍵議題，秉持探索先行、深入實踐、合作共好精神，以超越傳統金融框架的行動，推動企業與社會永續共融。

本次玉山在「環境友善組」榮獲首獎殊榮，以「Farm to Table永續食材價值鏈」專案，鏈結政府資源與產業輔導，協助超過百位農產品經營者從生產到銷售的永續轉型。玉山針對產業痛點，從轉型初期缺乏輔導、資金斷鏈，到轉型後行銷資源不足的問題，提出全方位解決方案，結合輔導、資金、行銷三大支持，協助業者取得驗證、穩健經營並擴展市場。

專案影響面積達256公頃，並依循TNFD（自然相關財務揭露）框架，將生物多樣性保護納入投融資業務流程，創造經濟與生態雙重正向效益，此創新金融模式不僅守護台灣在地生態，也促進農業轉型與地方產業共好，深獲評審團最高肯定；在「綜合績效獎」，玉山以領先同業提前達成SBT範疇一、二的減量目標，將碳排管理納入產業經營方針，發展淨零轉型計畫，壯大永續金融規模及深化跨界合作等多元作為，榮獲楷模獎；在「職場共融組」，提供同仁健全照顧及職涯發展，打造具韌性、以人為本的友善職場，獲得績優獎肯定，展現玉山重視人才永續、引領金融業永續轉型的成果。

玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」。秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」使命，玉山致力將永續思維融入金融本業，持續發揮正向影響力。整合內外部資源，攜手各方合作夥伴實現永續發展，期望為員工、顧客、股東及社會創造更多價值。

永續 玉山 績效

延伸閱讀

全聯佩樺基金會「愛心育苗計畫」獲遠見ESG企業永續獎

第21屆《遠見》ESG企業永續獎 統一超商為零售業獲獎最多單一企業

台幣急升衝擊出口 彭双浪：台商應伺機思考轉型 已不適合勞力密集業

玉山證防詐 導入創新科技

相關新聞

台幣暴升！壽險業求救金管會提二建議 主委彭金隆態度保留

台幣暴升，4月壽險將陷虧損，據透露，六大壽險高層已「口頭」向金管會主委彭金隆提暫行措施，有兩大方向，一、尋找外匯準備金第...

企業永續獎 國泰金大贏家

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉行頒獎典禮，國泰金控與國泰世華銀行共榮獲六項大獎，為本屆金融業之冠，包括...

企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」...

企業永續獎／富邦金 淨零轉型 領航市場

《遠見雜誌》昨（6）日舉辦2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎，富邦金控攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯...

企業永續獎／中信金 智能防詐 業界典範

中信金控長期致力於推動永續發展與社會公益，昨（6）日榮獲《遠見雜誌》主辦的第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項大獎，包含...

合庫金十大股東 0050入列

合庫金控最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。