企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」、「綜合績效-金融保險業楷模獎」及「職場共融組績優獎」，總計囊括三項大獎，連續三年獲得三項以上獎項的殊榮，肯定玉山在環境、社會以及公司治理長期投入與具體成果。

《遠見》ESG企業永續獎採國際標準，著重企業於環境、社會與公司治理三大面向整體策略與執行成效，全面檢視永續競爭力。玉山金控及各子公司面對氣候變遷、生物多樣性危機及人才永續等關鍵議題，秉持探索先行、深入實踐、合作共好精神，以超越傳統金融框架的行動，推動企業與社會永續共融。

本次玉山在「環境友善組」榮獲首獎殊榮，以「Farm to Table永續食材價值鏈」專案，鏈結政府資源與產業輔導，協助超過百位農產品經營者從生產到銷售的永續轉型。玉山針對產業痛點，從轉型初期缺乏輔導、資金斷鏈，到轉型後行銷資源不足的問題，提出全方位解決方案，結合輔導、資金、行銷三大支持，協助業者取得驗證、穩健經營並擴展市場。

專案影響面積達256公頃，並依循TNFD（自然相關財務揭露）框架，將生物多樣性保護納入投融資業務流程，創造經濟與生態雙重正向效益，此創新金融模式不僅守護台灣在地生態，也促進農業轉型與地方產業共好，深獲評審團最高肯定；在「綜合績效獎」，玉山以領先同業提前達成SBT範疇一、二的減量目標，將碳排管理納入產業經營方針，發展淨零轉型計畫，壯大永續金融規模及深化跨界合作等多元作為，榮獲楷模獎；在「職場共融組」，提供同仁健全照顧及職涯發展，打造具韌性、以人為本的友善職場，獲得績優獎肯定，展現玉山重視人才永續、引領金融業永續轉型的成果。

玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」。秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」使命，玉山致力將永續思維融入金融本業，持續發揮正向影響力。整合內外部資源，攜手各方合作夥伴實現永續發展，期望為員工、顧客、股東及社會創造更多價值。