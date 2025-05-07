企業永續獎／富邦金 淨零轉型 領航市場

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控第六度榮獲「遠見ESG企業永續獎」、台北富邦銀行榮獲「傑出方案-教育推廣組績優獎」。圖為富邦金控人資長兼永續發展處處長劉菁宜（右）、台北富邦銀行品牌永續部資深協理楊雅媛（左）。富邦金控／提供
富邦金控第六度榮獲「遠見ESG企業永續獎」、台北富邦銀行榮獲「傑出方案-教育推廣組績優獎」。圖為富邦金控人資長兼永續發展處處長劉菁宜（右）、台北富邦銀行品牌永續部資深協理楊雅媛（左）。富邦金控／提供

遠見雜誌》昨（6）日舉辦2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎，富邦金控（2881）攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯定，榮獲「綜合績效-金融保險業績優獎」。

另子公司台北富邦銀行深耕8至18歲兒童及青少年金融教育，榮獲「傑出方案-教育推廣組績優獎」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續深化連結永續策略與金融核心業務，領航資本市場朝永續的方向前進，以金融力量催化台灣永續轉型，訂定2030年綠色金融達2.9兆元的目標，並持續透過綠色金融投融資、綠能科技投資等作為，全力支持產業淨零轉型。

富邦金控已連續16年穩居金控每股獲利王，除了追求績效穩健成長，更秉持金融業的角色就是支持產業和社會轉型，為台灣永續轉型各重要面向提供協助。針對資金面，與台北市政府合作發行首檔政府社會責任債、推出全台首件永續供應鏈金融合作案，提供永續指標連結融資產品，協助友達光電與其供應鏈夥伴共同減碳、推動全台金額最高漁電共生聯貸案；更運用以大帶小影響力，舉行SBT、永續經濟活動認定參考指引等減碳議合工作坊，總計邀請逾50家上市櫃企業參與。

近年當金融詐騙成為嚴重社會問題，北富銀為守護民眾資產，運用AI專利技術建置防詐預測模型，與公私部門合作組成「鷹眼識詐聯盟」，至2024年共協助35家金融機構運用此系統，並成功圈存3.6億元不被詐騙集團移轉；此外，富邦亦投入社會美學教育，於台北市中心打造3,000坪富邦美術館，在客戶與民眾心中種下藝術文化種子。

金融素養不僅關乎個人生活品質，更是影響社會發展的重要關鍵。

北富銀鎖定8至18歲兒童及青少年族群，展開「小富翁理財營」、「小富翁成長日記」、「羽翼分行」等一系列金融培力行動。秉持富邦金控ESG策略，北富銀將積極擴大影響力，除了持續推行各項青少年培力計畫外，更會攜手One-Forty 移工教育文化協會、親子天下教育創新中心等三方機構，整合跨界教育資源，以金融賦能未來，成就無限可能。

永續 詐騙集團

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