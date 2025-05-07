中信 獲准設洛杉磯分行

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

川普「美國優先（MAGA）」政策，台積電（2330）等台廠供應鏈再度移轉赴美，銀行也跟進設點。金管會昨（6）日同意中國信託商銀向美國主管機關申設洛杉磯分行，這是中信銀洛杉磯、休士頓辦事處、美國紐約分行、美國子行後，又再新設分行。

為何中信銀有了洛杉磯辦事處，還要設分行？銀行局副局長侯立洋說，因美國辦事處無法升格分行，因此中信銀將會把辦事處裁撤，改為申設分行。

中信銀美國子行是採在地化經營，洛杉磯分行則是希望服務美國西岸的台商業務，就不限台積電等台廠供應鏈，是整體半導體和電子製造業。

中信銀在今年4月才向金管會申設休士頓辦事處，5月再申設洛杉磯分行，一旦這兩處獲准後，等於中信銀有一個辦事處、兩家分行、和一個子行，等於美國東西兩岸都有設點，服務台商範圍更廣。

據統計，目前共有12家銀行在美國市場設三家辦事處、25家分行、三家子行。這12家銀行設分行者，包括臺銀、兆豐、一銀、彰銀、華銀、合庫、台企銀、土銀、中信銀、永豐、玉山銀和王道銀。

台資銀行赴美國都以紐約和洛杉磯為重心。其中台資銀行的三家子行是中信、一銀和王道銀全設在洛杉磯。

中信銀 台資銀行 美國

延伸閱讀

高球／曾雅妮重返美國女子公開賽 挑戰生涯大滿貫！

高球／曾雅妮通過資格賽 睽違9年躋身LPGA美國公開賽

韓國承認美國施壓升值！網氣炸：政府說謊成性、何時大罷免賴清德？

亞幣升值再傳美國施壓？南韓央行行長談匯率：不是我們想改就能改

相關新聞

台幣暴升！壽險業求救金管會提二建議 主委彭金隆態度保留

台幣暴升，4月壽險將陷虧損，據透露，六大壽險高層已「口頭」向金管會主委彭金隆提暫行措施，有兩大方向，一、尋找外匯準備金第...

企業永續獎 國泰金大贏家

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉行頒獎典禮，國泰金控與國泰世華銀行共榮獲六項大獎，為本屆金融業之冠，包括...

企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」...

企業永續獎／富邦金 淨零轉型 領航市場

《遠見雜誌》昨（6）日舉辦2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎，富邦金控攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯...

企業永續獎／中信金 智能防詐 業界典範

中信金控長期致力於推動永續發展與社會公益，昨（6）日榮獲《遠見雜誌》主辦的第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項大獎，包含...

合庫金十大股東 0050入列

合庫金控最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。