合庫金十大股東 0050入列

合庫金控（5880）最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則退出前十大股東序列。

上述兩大股東名次向下，取而代之的是內資大股東，包括元大0050 ETF一舉入列第七位，新制勞退基金前進一名至第八大股東。

八大公股行庫之一的合庫金前幾大股東長期相當穩定，最大股東財政部，截至4月底維持26.06%持股比重；第二大股東中華郵政，持股同樣維持3.78%；第三大股東台灣菸酒，持股較去年4月的2.13%略降至2.09%。第四大股東為農會，持股維持1.55%。不過，近年來公股當中屬台灣菸酒略有賣股，持股已連四年降低。

近一年來，原為第五大股東挪威央行主導的主權基金，持股由去年1.03%降至目前0.70%，排名下滑到第九大股東；事實上去年8月除權息後，挪威主權基金就已調節持股約1.7萬張，持股比重降至0.88%。後來持股續降至目前約10.6萬張。

先進星光基金之先進總合國際股票指數基金投資專戶，則升至第五大，惟持股略減至0.95%。其後是梵加德新興市場股票指數基金投資專戶，提升至第六大股東。

去年還不在前十大名單的元大台灣卓越50證券投資信託基金（0050），一舉入列第七，持股0.84%。第八大為新制勞工退休基金，較去年前進一名，持股也增加至0.75%。至於原為第八大的新加坡政府投資專戶已退出前十，且去年8月就已跌出前十大名單上。第十名仍舊為台灣人壽，持股9.7萬張或0.64%，較去年並無變動。