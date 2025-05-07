合庫金十大股東 0050入列

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫金控。 合庫金控／提供
合庫金控。 合庫金控／提供

合庫金控（5880）最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則退出前十大股東序列。

上述兩大股東名次向下，取而代之的是內資大股東，包括元大0050 ETF一舉入列第七位，新制勞退基金前進一名至第八大股東。

八大公股行庫之一的合庫金前幾大股東長期相當穩定，最大股東財政部，截至4月底維持26.06%持股比重；第二大股東中華郵政，持股同樣維持3.78%；第三大股東台灣菸酒，持股較去年4月的2.13%略降至2.09%。第四大股東為農會，持股維持1.55%。不過，近年來公股當中屬台灣菸酒略有賣股，持股已連四年降低。

近一年來，原為第五大股東挪威央行主導的主權基金，持股由去年1.03%降至目前0.70%，排名下滑到第九大股東；事實上去年8月除權息後，挪威主權基金就已調節持股約1.7萬張，持股比重降至0.88%。後來持股續降至目前約10.6萬張。

先進星光基金之先進總合國際股票指數基金投資專戶，則升至第五大，惟持股略減至0.95%。其後是梵加德新興市場股票指數基金投資專戶，提升至第六大股東。

去年還不在前十大名單的元大台灣卓越50證券投資信託基金（0050），一舉入列第七，持股0.84%。第八大為新制勞工退休基金，較去年前進一名，持股也增加至0.75%。至於原為第八大的新加坡政府投資專戶已退出前十，且去年8月就已跌出前十大名單上。第十名仍舊為台灣人壽，持股9.7萬張或0.64%，較去年並無變動。

股東

延伸閱讀

面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

京鼎停牌 傳與大股東有關

安泰銀土洋股東不同調 最大問題

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

相關新聞

台幣暴升！壽險業求救金管會提二建議 主委彭金隆態度保留

台幣暴升，4月壽險將陷虧損，據透露，六大壽險高層已「口頭」向金管會主委彭金隆提暫行措施，有兩大方向，一、尋找外匯準備金第...

企業永續獎 國泰金大贏家

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉行頒獎典禮，國泰金控與國泰世華銀行共榮獲六項大獎，為本屆金融業之冠，包括...

企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」...

企業永續獎／富邦金 淨零轉型 領航市場

《遠見雜誌》昨（6）日舉辦2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎，富邦金控攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯...

企業永續獎／中信金 智能防詐 業界典範

中信金控長期致力於推動永續發展與社會公益，昨（6）日榮獲《遠見雜誌》主辦的第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項大獎，包含...

合庫金十大股東 0050入列

合庫金控最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。