股匯債…永豐金看「川普投顧」下一步

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

永豐金（2890）昨（6）日召開法說會，總經理朱士廷和首席經濟學家黃蔭基談投資和市場波動，生動刻劃妙語如珠。朱士廷先用市場「三驚」形容今年以來的股、匯、債波動。

黃蔭基則是舉新台幣近期升值，以升破30.7元為買進新台幣的關鍵價，而看到新台幣「2」字頭，就是台幣從「國宅價」晉升為「豪宅價」。

朱士廷表示，今年以來市場從「驚奇」到「驚訝」到「驚嚇」，大家經歷了台幣暴力升值、股市及債市波動的市場不確定性。這些因素，使市場參與者傾向採取更為保守及謹慎的應對策略。未來還是要緊盯「川普投顧」的下一步。

永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，台股今年的高低點都已經出現了，如果今年在台股17,306點沒進場的投資人，可以等下一波18,600點的第二支腳，但什麼時候會出現，無法預測；至於新台幣匯價，黃蔭基認為，他個人觀察在彭前總裁和楊總裁的任期間，新台幣升到30.7元以上，都是很好的美元買價。

台股 新台幣

延伸閱讀

無畏電影重稅批川普「不了解產業」 澳洲向好萊塢招手

人道主義停火3日！普亭遭烏斥「戲劇表演」 川普發聲：算很多了

川普下令限制病毒研究引猜疑 外媒曝：呼應COVID實驗室外洩論

中美何時正式談判？川普強硬喊「不會先採取行動」 陸外交部這樣說

相關新聞

台幣暴升！壽險業求救金管會提二建議 主委彭金隆態度保留

台幣暴升，4月壽險將陷虧損，據透露，六大壽險高層已「口頭」向金管會主委彭金隆提暫行措施，有兩大方向，一、尋找外匯準備金第...

企業永續獎 國泰金大贏家

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉行頒獎典禮，國泰金控與國泰世華銀行共榮獲六項大獎，為本屆金融業之冠，包括...

企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」...

企業永續獎／富邦金 淨零轉型 領航市場

《遠見雜誌》昨（6）日舉辦2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎，富邦金控攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯...

企業永續獎／中信金 智能防詐 業界典範

中信金控長期致力於推動永續發展與社會公益，昨（6）日榮獲《遠見雜誌》主辦的第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項大獎，包含...

合庫金十大股東 0050入列

合庫金控最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。