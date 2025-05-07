股匯債…永豐金看「川普投顧」下一步

永豐金（2890）昨（6）日召開法說會，總經理朱士廷和首席經濟學家黃蔭基談投資和市場波動，生動刻劃妙語如珠。朱士廷先用市場「三驚」形容今年以來的股、匯、債波動。

黃蔭基則是舉新台幣近期升值，以升破30.7元為買進新台幣的關鍵價，而看到新台幣「2」字頭，就是台幣從「國宅價」晉升為「豪宅價」。

朱士廷表示，今年以來市場從「驚奇」到「驚訝」到「驚嚇」，大家經歷了台幣暴力升值、股市及債市波動的市場不確定性。這些因素，使市場參與者傾向採取更為保守及謹慎的應對策略。未來還是要緊盯「川普投顧」的下一步。

永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，台股今年的高低點都已經出現了，如果今年在台股17,306點沒進場的投資人，可以等下一波18,600點的第二支腳，但什麼時候會出現，無法預測；至於新台幣匯價，黃蔭基認為，他個人觀察在彭前總裁和楊總裁的任期間，新台幣升到30.7元以上，都是很好的美元買價。