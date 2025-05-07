台新金挺新壽 備200億銀彈 協助應對挑戰發展業務

新台幣大幅升值對壽險業帶來巨大挑戰，台新金（2887）總經理林維俊昨（6）日表示，新台幣強升不影響台新金與新光金（2888）的合併時程，新壽目前已有320億元增資規劃，台新金帳上還有超過200億元現金，有銀彈可協助所有子公司發展業務。

金管會已於3月31日核准台新金控與新光金控的合併案，合併基準日訂於今年7月24日。

台新金昨日舉行法說會，林維俊表示，台新金與新光金以及旗下銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃，將在兩年內完成。合併後，台新新光金控資產規模將成為國內第四大金控，銀、保、證三大業務市占率與規模亦將大幅提升。

外界關注新台幣強升是否影響兩家金控合併時程，林維俊表示，這次新台幣強勁升值，以前從沒看過，對壽險業都有相當大的影響，台新人壽的問題不大，目前估算RBC（資本適足率）仍過300%；新光人壽受到的影響會比較大一點，但絕對不影響兩家金控合併案往前走，7月24日這個日期不會更改。

林維俊指出，新光人壽本來就有資本規劃，今年6月底前將對新壽現金增資70億元，而新壽最近也會發行等值新台幣250億元的美元次順位債券，合計320億元可計入新壽RBC。台新金目前帳上還有超過200億元的現金部位，有必要時，也會予以協助所有子公司的業務發展。

另外，林維俊也談到新壽首季虧損110億元的原因，他說，新壽今年第1季受到金融市場波動影響，但也有匯兌利益，只是新壽申請外匯價格變動準備金新制，沒有反應在損益表，而是算入RBC，除提升資本也可抵禦匯率波動風險，加上新光金考量新新併，員工安置計畫已完成簽署，依IAS19「員工福利」之規範，於第1季估列相關員工安置成本，因此影響獲利表現。

展望未來，林維俊說，台新新光金控將積極配合政策方向，推動金融市場穩健發展，整合雙方優勢，提升經營效率，拓展服務範疇，提供更全面金融解決方案。