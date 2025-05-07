台新壽錯配率低 相對穩健

法人關心暴力升值影響，台新金總經理林維俊表示，新台幣對美元每波動1角，對台新人壽影響約8,000萬元，但台新人壽幣別錯配比率僅約17%，影響不大。

林維俊表示，匯率波動對壽險業影響很大，但台新人壽幣別錯配比率僅約17%，在業界非常低。以新台幣對美元匯率30元估算，台新人壽的資本適足率（RBC）仍達306%，相當穩健。

林維俊說，目前台新人壽避險比重約50%，不會因為匯率短期大幅波動而調整避險比率，且壽險業常用的避險工具之一的NDF，前天避險成本約12%，但昨天已飆升到19%，此時增加避險是不符成本的。