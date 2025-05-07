台新壽錯配率低 相對穩健
法人關心暴力升值影響，台新金總經理林維俊表示，新台幣對美元每波動1角，對台新人壽影響約8,000萬元，但台新人壽幣別錯配比率僅約17%，影響不大。
林維俊表示，匯率波動對壽險業影響很大，但台新人壽幣別錯配比率僅約17%，在業界非常低。以新台幣對美元匯率30元估算，台新人壽的資本適足率（RBC）仍達306%，相當穩健。
林維俊說，目前台新人壽避險比重約50%，不會因為匯率短期大幅波動而調整避險比率，且壽險業常用的避險工具之一的NDF，前天避險成本約12%，但昨天已飆升到19%，此時增加避險是不符成本的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言