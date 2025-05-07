新新併後…新光三越躍第二大股東

經濟日報／ 記者嚴雅芳陳佩嘉／台北報導

新光三越董事改選將於6月登場，董事長大位之爭再起，市場人士指出，新光三越今年董監改選之所以白熱化，關鍵原因就在於新新併後，新光三越可能躍居「台新新光金控」的第二大股東，居舉足輕重地位。

市場人士說，掌握新光三越等於握有現金收益與零售業市場話語權，且不但可強化在新光集團內的影響力，也有助於提高未來新光金與台新金合併案中的權益分配，將能爭取有利位置。

業內人士指出，在「新新併」之後，作為新光金大股東的新光三越，其董事長位置出現戰略價值與意義。吳東進會想爭取新光三越董座，就是希望能增加台新金與新光金合併之後的談判籌碼。

新光三越為國內百貨業龍頭，2024年全年營收達956億元，年增1.2%，今年原可望達成千億營收目標，但最大旗艦店-台中新光三越2月發生氣爆事故、暫時停業，該目標恐將延後實現，儘管如此，新光三越市占與營運實力仍不容小覷。

此外，新光三越每年吸引超過1.2億人次顧客造訪，掌握此一資產，不僅意味著擁有龐大的市場影響力與品牌資源，對於集團未來在零售、餐飲、觀光等多元業務的發展，更具關鍵戰略價值。尤其，其地位牽動整體集團的資產配置與營運方向，董事長人選成為各界矚目的焦點。

台新新光金控 台新金 新光三越

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