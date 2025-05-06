川普「美國優先」政策 中信銀再插旗美國市場
川普「美國優先（MAGA）」政策，台積電（2330）等台廠供應鏈再度移轉赴美，銀行也跟進設點。金管會5日同意中國信託商銀向美國主管機關申設洛杉磯分行，這是中信銀洛杉磯、休士頓辦事處、美國紐約分行、美國子行後，又再新設分行。
為何中信銀有了洛杉磯辦事處，還要設分行？銀行局副局長侯立洋說，因美國辦事處無法升格分行，因此中信銀將會把辦事處裁撤，改為申設分行。
中信銀美國子行是採在地化經營，洛杉磯分行則是希望服務美國西岸的台商業務，就不限台積電等台廠供應鏈，是整體半導體和電子製造業。
中信銀在今年4月才向金管會申設休士頓辦事處，5月再申設洛杉磯分行，一旦這兩處獲准後，等於中信銀有一個辦事處、兩家分行、和一個子行，等於美國東西兩岸都有設點，服務台商範圍更廣。
據統計，目前共有12家銀行在美國市場設三家辦事處、25家分行、3家子行。這12家銀行設分行者，包括臺銀、兆豐、一銀、彰銀、華銀、合庫、台企銀、土銀、中信銀、永豐、玉山銀和王道銀。
台資銀行赴美國都以紐約和洛杉磯為重心。其中台資銀行的三家子行是中信、一銀和王道銀全設在洛杉磯。
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