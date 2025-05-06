獨／台幣暴升！壽險業4月要虧了...求援方案曝光 金管會按兵不動

台幣暴升，4月壽險獲利將陷虧損，點燃信心危機。據透露，前六大壽險高層已「口頭」向金管會主委彭金隆提暫行措施，有兩大方向，一、尋找外匯準備金第二桶金的財源，二、調整匯率計算，如AC部位不評匯率、或採匯率均價計算，惟彭金隆態度全保留。

金管會認為，各業者提出的暫行措施，全都違反財報會計原則，金管會關切是否有清償能力、流動性等立即性危機，「財報難看只是帳面虧損，並沒有立即性危機」，暫不會因財報難看做什麼調整。

壽險公會初步提了兩大建議案，一、提前適用接軌IFRS17權益有利影響數，將增加淨值，二、匯率採半年或一年均價，但這僅適用RBC填報，不適用財報，換言之，公會兩大提案，仍未解決財報虧損。

金管會是從5日起急召前六大壽險業，了解台幣暴升對其清償能力、流動性衝擊及各業者因應措施。這前六大壽險是國壽、富壽、南山、台壽、凱基人壽和新壽，全都是董事長出席，全程由彭金隆主持。

壽險業者認為，這波台幣暴升，衝擊最大的「財報」，光4月台幣暴升至今，已全數吃掉了壽險業前三月賺的，還會倒賠，4月壽險獲利將面臨虧損。

尤其是拿來「雨天撐傘」的外匯準備金水庫，4月至今幾乎全部耗盡，等於在這波台幣狂升的暴雨中，壽險業根本無傘可撐，部分沿用舊制者，還得面臨碰到20%底線得增提的慘況。3月底全體壽險業外匯準備金餘額2,836億元。

據壽險圈估算，台幣光升1%，前六大壽險業匯損就達450億元，4月至今光前六大壽險淨值和獲利損失恐逾千億元。業者憂，一旦大虧，將重擊股價，市場信心危機恐一觸即發。

一家壽險高層坦言，2022年美國暴力升息，讓手握大量債券的壽險業，面臨龐大評價損失，讓業者淨值轉負，當時金管會以「資產重分類（指債券轉入AC不評價）」化解淨值危機。

時隔三年，2025年的危機並非RBC、淨值比或流動性，而是財報（損益表），在各壽險業外匯準備金水庫耗盡、避險比率拉高又增加避險工具成本等夾殺下，業者面臨龐大虧損壓力，盼金管會可出手救。

據透露，前六大壽險高層提出建議有兩大方向，一、尋找外匯準備金第二桶金，例如動用盈餘公積或死利差互抵準備金。

二、調整匯率計算方式，提議壽險帳列8成AC部位的債券，全都不要做匯率評價，或是從目前月底匯價計算，改以匯率均價。

保險局副局長陳清源則說，金管會找六大壽險是了解台幣變動，是否衝擊清償能力，業者尚未提出新的監理彈性措施，衝擊程度需看各業者外匯準備金機制、各家外幣資產規模及避險方式等三項，並非只看這兩天台幣波動，還需做一段時間觀察。