中信金控榮獲《遠見》 ESG 企業永續獎肯定

中信金控（2891）致力推動社會公益，於6日榮獲《遠見雜誌》主辦之2025年第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項殊榮，中國信託金控獲頒「綜合績效」績優獎、中信銀行及中信文教基金會分別摘下傑出方案「社會創新組」及「教育推廣組」首獎，藉由創新公益策略、參與國際倡議，發揮中國信託永續金融的影響力。

第21屆《遠見》ESG企業永續獎假台北遠東香格里拉飯店舉行贈獎典禮，由中信文教基金會董事長馮寄台、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠，及中信金控企業永續部部長孫紀蘭代表領獎。主辦單位表示，中信銀行首創以「歸戶」角度偵測、預防和管理詐騙風險，整合多項偵測結果，轉換成單一評分，精確辨識詐騙；中信文教基金會以創新方式深入藝術資源匱乏的偏鄉推廣藝文教育，扶植全臺2,715位師生，並完成國內首本藝文領域社會投資報酬率（Social Return On Investment, SROI）報告書，經綜合計算分析，每投入新臺幣1元於藝文領域，可創造新臺幣4.18元社會價值；中信金控則因推動董事會及高階經營團隊多元化，設有一席女性獨立董事，去（2024）年首度聘任女性擔任總經理，強化治理階層性別平等，自2021年起將經理人薪酬與ESG（Environmental, Social, Governance）績效連結，將ESG執行成效納入年度績效考核目標，並逐步擴大涵蓋範疇等面向，受到各界認同。

值得一提的是，中信銀行全方位守護客戶資產，提升打詐效能，打造「中信智能防詐安全網」，運用自有之人工智慧（Artificial Intelligence, AI）數位力辨識客戶風險、啟動臨櫃阻詐關懷，結合檢警資源，推動跨界聯防機制，根據內政部警政署統計，中信銀行截至去年10月成功攔阻詐騙案件數，已較前（2023）年整年度超過5%，累積金額更超過前年的20%，總計累積攔阻詐騙金額則已超過新臺幣20億元。警示帳戶數量在全體金融機構中的占比，也自2022年的22%下降至去年的10%，不僅逐年減少，更是法務部統計的前十大金融機構中，唯一逐年減少人頭戶數的銀行，為金融業打詐典範，因此贏得傑出方案「社會創新組」首獎。

教育推廣方面，中信文教基金會長年深耕偏鄉藝文教育，「夢想家圓夢工程」不僅把藝術資源帶進偏鄉，更讓藝術教育在地扎根、永續發展，攜手國際知名的優人神鼓、布拉瑞揚舞團及無獨有偶工作室劇團深入偏鄉校園，透過深度藝術教育陪伴孩子發揮潛能、建立自信，最終站上圓夢舞臺。近年啟動「種子教師計畫」，將藝術教學方式傳授偏鄉老師，兼具深度及廣度的創新模式，勇奪傑出方案「教育推廣組」首獎。

中信金控以「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大策略推進企業永續發展，不斷強化治理階層之性別平等，逐年擴大經理人薪酬連結ESG績效。子公司中信銀行、台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）則藉由力挺國家能源政策，如中信銀行率先投入離岸風電專案融資，為臺灣唯一擔任六大離岸風電案場開發商財務顧問之國內銀行；推出「355減碳計畫」提供產業供應鏈減碳一站式解決方案，並參與「高雄金融科技創新園區」脫碳轉型實證計畫，鏈結綠色金融與科技創新，善盡永續金融先行者之責。台灣人壽亦成為亞洲第一家參與離岸風電聯貸的壽險公司，以綠能投融資助力政府及企業淨零轉型，其實質行動獲評審團高度肯定，拿下「綜合績效」績優獎。

中國信託秉持We are family 的品牌精神，深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大主軸，延續公益理念，不斷創新以更有效率的方式回饋社會，將持續運用產品創新及數位科技核心能力推動轉型，打造負責任的永續金融生態圈。