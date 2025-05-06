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新台幣強升衝擊壽險？ 林維俊：不影響新新併進度

中央社／ 台北6日電

新台幣近期強升議題備受關注。台新金總經理林維俊今天表示，根據試算，目前台新人壽資本適足率（RBC）約306%，加上幣別錯配率僅17%、為業界最低，換言之，這波台幣升值對台新人壽影響不大，但確實對新光人壽有影響，不過新壽有增資計畫進行中，將不影響台新、新光金雙方合併進度。

台新金今天舉行2025年第1季線上法說會公告營運成績單，今年第1季稅後淨利為新台幣47億元，較去年同期的50億元、年減5.5%，每股稅後盈餘（EPS）為0.33元。

外界關心匯率波動對台新的影響，林維俊說，根據台新人壽試算，目前資本適足率（RBC）約306%，加上台新人壽的幣別錯配率僅17%、為業界最低，這幾天新台幣強升帶來的影響不大。

林維俊也提到，當新台幣兌美元每升值1角，對台新人壽的影響數約8000萬元，但可以從外匯價格變動準備金來吸收波動，若無法吸收時才會反映在損益表上。他也強調，公司不會因為短期新台幣大幅波動就增加避險比例。

至於新光人壽今年接連出現虧損，林維俊說，匯率波動的影響對新壽確實大一點，但絕對不影響雙方的合併進度，7月24日的合併基準日不會變；而新光金今年6月底前預計對新壽現金增資70億元，新壽也會發行約新台幣250億元的美元次順位債券，合計320億元銀彈厚實公司資本。

林維俊強調，台新金帳上也有超過200億元現金，有足夠銀彈可協助所有子公司發展業務。他補充，新壽今年因提存外匯價格變動準備金新制，當其他壽險公司在首季認匯兌損益時、新壽則沒有，同時因併購認列一次性的員工安置計畫成本，皆為新壽虧損的原因。

林維俊表示，金管會在3月31日正式核准台新金與新光金的合併案，合併基準日訂在今年7月24日。另外，銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃將在2年內完成。新新併完成後，未來也將積極配合政策方向，推動金融市場穩健發展，並整合雙方優勢，提升經營效率。

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