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資本市場動盪 今年前4月外資淨匯出逾22億美元

中央社／ 台北6日電

今年以來全球資本市場動盪，外資提款台股。金管會統計，今年4月外資淨匯出達5.48億美元，寫2011年有統計以來同期第4大，前4月淨匯出達22.51億美元。官員分析，主要是受到美國關稅政策影響造成股市動盪，外資呈現淨匯出。

金管會今天公布外資及陸資淨匯出入動向，今年4月單月淨匯出5.48億美元，寫2011年以來同期第4高；今年前4月則淨匯出22.51億美元，刷新2011年有統計以來同期第3大。

金管會證期局主秘黃仲豪分析，今年第1季全球政經情勢比較不確定，尤其是美國關稅措施變數大，連帶使國際投資市場動盪。至於4月，因美國明確宣布多國的對等關稅政策，有些國家推出相關措施反擊，導致全球股市震盪加劇。

不過，若與今年3月單月外資匯出57.91億美元相比，4月已大幅收窄。黃仲豪說，雖然前4月外資呈現淨匯出，但4月下旬到5月股市有所回穩。

金管會也同步公布，截至今年4月30日，外資及陸資賣超上市股票達新台幣6580.43億元、買超上櫃股票176.48億元，合計外資及陸資投資上市櫃股票賣超金額為6403.95億元。

外資 金管會

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