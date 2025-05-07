年輕人開戶 台股生力軍

近年來，「少年股神」成為台股生力軍。有別一般人對少年股神的印象是高槓桿、殺進殺出，據國內大學研究顯示，30歲以下年輕世代投資台股有五大特質：小額、長期、謹慎、分散、理性，熱衷槓桿操作僅屬特定少數年輕人行為。

德明財經科技大學校長李志宏近日在臺灣證券交易所官網發表一篇研究報告，探討30歲以下年輕族群的資金規模、交易策略或風險承擔能力。

就交易人數來看，統計去年底時，30歲以下年輕族群開戶人數220萬，年成長32%，交易金額占全市場5%。時間進一步推至今年3月底，全市場自然人共約1,326萬人開戶，其中30歲以下年輕族群共有約220萬人，占總開戶人數約17%，為所有年齡層中增幅最高，顯示年輕人正持續積極參與資本市場。

以交易規模而言，今年第1季年輕族群雖占交易人數約21%，交易金額僅占約5%，但以交易標的來看，年輕族群偏向布局具有長期成長潛力與產業競爭優勢的企業，當中不乏台積電（2330）、鴻海等大型權值股，或元大台灣50 ETF等較穩健的標的。

進一步分析投資方式與樣態，可發現年輕族群小額分散的理財方式，例如，定期定額交易中，年輕族群占交易人數約36%，而交易金額占約21%，2024年年輕族群定期定額投資金額較前一年度成長73%，展現出穩定且高速的成長動能。

再看盤中零股交易，年輕族群戶數占比約為25%，交易金額則占12%，今年第1季與去年同期相比，30歲以下零股交易戶數由70萬戶成長至93萬戶，成長顯著。

這類工具門檻低、風險可控，反映年輕小資族傾向「積少成多、紀律投資」的投資哲學。數據顯示，仍有許多年輕人選擇以理性方式累積資產，並投資於大型權值股、ETF等標的，而非僅追求短期暴利。

若觀察較高風險的操作，年輕族群的參與度更低。信用交易中，年輕族群人數與金額占比分別僅約6%與4%；當沖交易戶數占比約為8%，金額占比僅約6%。