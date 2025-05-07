年輕人開戶 台股生力軍

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近年來，「少年股神」成為台股生力軍。有別一般人對少年股神的印象是高槓桿、殺進殺出，據國內大學研究顯示，30歲以下年輕世代投資台股有五大特質：小額、長期、謹慎、分散、理性，熱衷槓桿操作僅屬特定少數年輕人行為。

德明財經科技大學校長李志宏近日在臺灣證券交易所官網發表一篇研究報告，探討30歲以下年輕族群的資金規模、交易策略或風險承擔能力。

就交易人數來看，統計去年底時，30歲以下年輕族群開戶人數220萬，年成長32%，交易金額占全市場5%。時間進一步推至今年3月底，全市場自然人共約1,326萬人開戶，其中30歲以下年輕族群共有約220萬人，占總開戶人數約17%，為所有年齡層中增幅最高，顯示年輕人正持續積極參與資本市場。

以交易規模而言，今年第1季年輕族群雖占交易人數約21%，交易金額僅占約5%，但以交易標的來看，年輕族群偏向布局具有長期成長潛力與產業競爭優勢的企業，當中不乏台積電（2330）、鴻海等大型權值股，或元大台灣50 ETF等較穩健的標的。

進一步分析投資方式與樣態，可發現年輕族群小額分散的理財方式，例如，定期定額交易中，年輕族群占交易人數約36%，而交易金額占約21%，2024年年輕族群定期定額投資金額較前一年度成長73%，展現出穩定且高速的成長動能。

再看盤中零股交易，年輕族群戶數占比約為25%，交易金額則占12%，今年第1季與去年同期相比，30歲以下零股交易戶數由70萬戶成長至93萬戶，成長顯著。

這類工具門檻低、風險可控，反映年輕小資族傾向「積少成多、紀律投資」的投資哲學。數據顯示，仍有許多年輕人選擇以理性方式累積資產，並投資於大型權值股、ETF等標的，而非僅追求短期暴利。

若觀察較高風險的操作，年輕族群的參與度更低。信用交易中，年輕族群人數與金額占比分別僅約6%與4%；當沖交易戶數占比約為8%，金額占比僅約6%。

台股

延伸閱讀

外資三天注資台股789億元 持續押寶金融與反向ETF

台股4月大逃殺 第一金證券抗「川震」有成

黃蔭基：台股第二支腳18,600點 台幣30.7之上都是買點

避險投資黃金當道 安泰銀行黃金存摺年輕客戶增三成

相關新聞

台幣暴升！壽險業求救金管會提二建議 主委彭金隆態度保留

台幣暴升，4月壽險將陷虧損，據透露，六大壽險高層已「口頭」向金管會主委彭金隆提暫行措施，有兩大方向，一、尋找外匯準備金第...

企業永續獎 國泰金大贏家

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉行頒獎典禮，國泰金控與國泰世華銀行共榮獲六項大獎，為本屆金融業之冠，包括...

企業永續獎／玉山金 創新金融 成效亮眼

第21屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（6）日舉辦頒獎典禮，玉山金控憑藉深厚的永續實力與創新作為，榮獲「環境友善組首獎」...

企業永續獎／富邦金 淨零轉型 領航市場

《遠見雜誌》昨（6）日舉辦2025第21屆《遠見》ESG企業永續獎，富邦金控攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯...

企業永續獎／中信金 智能防詐 業界典範

中信金控長期致力於推動永續發展與社會公益，昨（6）日榮獲《遠見雜誌》主辦的第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項大獎，包含...

合庫金十大股東 0050入列

合庫金控最新十大股東顯示，最受矚目的兩大國際主權基金有明顯變化，原為第五大股東的挪威央行降至第九大，新加坡政府投資專戶則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。