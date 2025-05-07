看見幸福台灣／國泰人壽推廣反毒反詐 守護學子安全

秉持「共創更好 Better Together」的品牌精神，國泰人壽自2017年起承接高中職以下學生團體保險，為莘莘學子提供基本保障。

國泰人壽專新化通訊處，以專業服務深獲正新國小認可，校方更主動邀請團隊舉辦反毒、反詐騙推廣、支援運動會等活動，與學校教師齊力守護學子健康與安全。

對於國泰人壽業務人員進入校園的合作模式，正新國小林主任坦言，學校原先對商業機構進駐持保留態度，但專新化通訊處業務主任、校園負責人羅素妃，以親切溫和的態度，針對學生團體保險申請流程進行說明，從未主動推銷任何保險商品，反而協助學校老師解決個人保險理賠問題，即使非國泰保單也都熱心協助。羅素妃的角色更像志工，而非傳統印象中的保險業務員，也因此獲得校內師生的信賴。

林主任進一步指出，舉凡聖誕節、運動會等大型校園活動，國泰志工總是主動提供人力與物資支援，並透過學校樂齡課程，提供長者理財與輔具體驗等相關資源，發揮正向影響力。

專新化通訊處深耕校園已達七年，至今舉辦超過110場活動，從初期主動拜訪校方，到如今獲得校方主動邀請與資源支持，每場活動皆由羅素妃事前接洽學校，由推展副理方惠瑟長期支持，並結合團隊同仁的協力與分工才能順利完成。活動不僅促進同仁投入參與、創造團隊共好，也獲得校方師生高度信任 。

此外，羅素妃主動提出向總公司爭取反毒獎品作為兒童節禮物，與團隊夥伴攜手舉辦反毒宣導活動；團隊更透過反詐桌遊，引導學生勇於分享真實經驗，提升警覺，學生們甚至親切地稱呼國泰志工們為「國泰的老師」。

林主任分享，「國泰志工進校服務的投入，不僅提升學校對國泰團隊的信任，也促成更多合作機會。」許多原本就是國泰保戶的老師，也從最初的觀望態度，轉為主動關注公司訊息，例如參與子女獎學金申請。車險理賠服務更獲得老師們的肯定，進而促成醫療險、旅平險等保險轉介紹。校長也會邀請同仁進行交流，當團隊提出活動計畫時，老師們也熱心配合，並給予一致好評：「親切、專業、有耐心，對學校活動充滿熱情。」國泰人壽透過非商業化、真誠參與的方式，與學校建立良好的關係，展現企業在地深耕與共好精神。