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彰銀保險小學堂宣導列車前往新莊國中 提升青年學子防詐意識

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
彰銀保險小學堂宣導列車前往新莊國中 提升青年學子金融素養及防詐知識。圖/彰化銀行提供
彰銀保險小學堂宣導列車前往新莊國中 提升青年學子金融素養及防詐知識。圖/彰化銀行提供

為提升青年學子金融素養與防詐意識，彰化銀行（2801）保險小學堂宣導列車開往新莊國中，舉辦「金融知識暨防詐宣導公益活動」，共有50位八年級學生熱情參與。活動內容包含貼近生活情境的保險知識、學生團體保險權益及防詐宣導影片等，透過有獎徵答等互動環節，協助學生建立正確保險金融觀念並提升識詐防詐能力。

彰銀表示，為讓學生身臨其境，本次宣導特別設計以偶像周邊商品，引導學生使用行動裝置掃描QR CODE填寫線上問卷，過程中透過講師專業表演和精巧設計，讓學生在毫無防備下，不經意地留下姓名、電話、住址及認購需求等資料，落入「詐騙陷阱」，再藉由活動後講解分析，讓學生真切感受到受騙上當的錯愕與慌張，理解享受科技便利的同時，也潛藏著被詐騙的風險。

防詐宣導結合沉浸式教學，不僅讓學生記憶深刻，更能讓學生們將反詐騙知識內化吸收，提升個人風險意識，避免落入詐騙陷阱。

彰化銀行表示，透過實體與線上雙軌發展「保險小學堂」宣導模式，讓金融教育普及至年輕學子、高齡者及原住民等多元族群，持續為大眾播下正確金融知識與防詐的種子。

保險金 彰化銀行 詐騙

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