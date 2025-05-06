呼籲支持小島國家氣候變遷 財長率團出席亞銀年會

2025年亞洲開發銀行（ADB）第58屆理事會年會於5月4日至7日於義大利米蘭舉行，財政部長莊翠雲透過聲明表示，肯定ADB持續推動組織制度革新以更符合會員國需求，以及對引入私部門資源、數位轉型及女性參與之重視，並呼籲ADB對太平洋小型島嶼國家因應氣候變遷提供支持。

莊翠雲此趟以理事身分率銀行公會理事長董瑞斌、財團法人國際合作發展基金會秘書長黃玉霖及駐米蘭辦事處處長林讚南積極參與會議各項重要議程及雙邊交流，並發表聲明，並對2月甫上任之新任總裁神田真人致力推動具影響力及現代化發展方案等方向表達期許。

財政部表示，神田真人在本年年會中宣示亞銀四個推動亞太地區轉型變革的核心方向，包括擴大糧食系統轉型融資規模、投資數位科技改善會員國教育、金融與市場的可及性、推動現代化與連結能源系統及擴大對韌性基礎建設投資。

我國雖為亞銀創始國之一，但受到中國單方面施壓導致會籍名稱被改為「中國台北」。對我國會籍名稱遭單方面更動一事，莊翠雲在理事商務會議、會見神田總裁時，皆重申表達我國持續且堅定之抗議，強調作為ADB創始會員，我國踐行會員國義務，並致力分享發展經驗。我方呼籲ADB及所有會員國堅守相互尊重原則，確保所有會員國均享有公平待遇及平等參與ADB活動之機會。

另外，針對我國捐助亞銀的兩筆資金，除了亞洲信託基金（ADF）每年9,364萬元、分4年，共3.74億元之外，國內資源調節信託基金也經過立法院審議通過將捐助100萬美元。

財政部指出，這次ADB年會係繼2016年於德國法蘭克福舉辦後，睽違9年再度於歐洲召開，本次會議共有來自各會員國超過5千名政府官員、金融機構與國際組織代表參與，莊部長除出席理事會會議外，並與亞銀高層會談，亦於各式場域與其他會員國財政高階官員交流，拓展財政外交並為我國企業爭取國際合作契機。