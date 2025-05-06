深化美西台商服務 中信銀獲准申設洛杉磯分行

金管會今天指出，同意中信銀向美國主管機關申請設立洛杉磯分行；未來中信銀將結合美國子行及分行據點，深化對半導體、電子製造業等台商服務。

金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，同意中信銀向美國主管機關申設洛杉磯分行。中信銀考量加州為美國經濟重鎮，深具客群商機，為強化在美國西岸的服務，並結合中信銀美國子行及分行據點發揮共營綜效，提升美國西岸亞裔客群經營深度。

侯立洋指出，中信銀申請在美國西岸申設洛杉磯分行，主要是規畫並經營在地華人業務，包含半導體、電子製造業等台商服務。

金管會統計，截至今年3月底止，中信銀已設立的海外分支機構包括印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行；香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳等12家分行；曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光7家代表人辦事處。

金管會表示，國銀在美國分支機構共有3家代表人辦事處、25家分行及3家子行，其中美國洛杉磯設有1家代表人辦事處、10家分行及3家子行。