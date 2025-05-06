亞銀會籍遭改「中國台北」 莊翠雲表達抗議要求正名

今年亞銀理事會年會在義大利舉行，財政部長莊翠雲近日率團與會，與各會員國財政高階官員交流，並為台灣企業爭取國際合作契機；針對台灣亞銀會籍遭單方面改為「中國台北」，她在理事發言環節以及會見亞銀新任總裁神田真人時，表達強烈抗議，重申會籍正名立場。

亞洲開發銀行（ADB）是亞洲最主要的區域性經濟發展金融機構，第58屆理事會年會於5月4日至7日在義大利米蘭登場，是睽違9年再度於歐洲召開，主題為Sharing Experience, Building Tomorrow（共享經驗，共築未來），莊翠雲以亞銀理事身分率團與會。

財政部官員指出，這次亞銀年會共有來自各會員國超過5000名政府官員、金融機構與國際組織代表參與，莊翠雲除出席理事商務會議外，也與亞銀高層會談，並在各式場域與其他會員國財政高階官員交流，拓展財政外交並為台灣企業爭取國際合作契機。

財政部官員表示，莊翠雲5日在理事商務會議發表聲明時，肯定亞銀持續推動資本與組織制度革新以更符合會員國需求，以及對引入私部門資源、數位轉型及女性參與的重視，她並呼籲亞銀應對太平洋小型島嶼國家，提供氣候變遷因應融資支持。

財政部官員提到，2月上任的亞銀新任總裁神田真人在這次年會中宣示亞銀推動亞太地區轉型變革的核心方向，包括擴大糧食系統融資規模到400億美元、投資數位科技改善會員國教育、促進金融與市場的可及性、推動現代化能源系統及擴大韌性基礎建設投資；莊翠雲發表聲明時，也對於上述方案表達期許。

此外，雖然中華民國是亞銀創始會員國之一，但從1986年以來因中國方面施壓，導致會籍名稱被改為「中國台北」（Taipei,China）。

官員轉述，莊翠雲在發言環節時強調，台灣始終充分履行所有亞銀會員國的義務與責任，亦與亞銀秉持著共同的目標，因此她對於台灣遭單方面更改會籍名稱一事，強烈表達抗議、反對，以及更正會籍名稱的立場。同時，莊翠雲在會見神田真人時，再次表達堅定抗議之意。

官員表示，莊翠雲呼籲亞銀及其會員國彼此尊重、確保獲得公平待遇與機會，並強調台灣堅定支持亞銀在亞太地區促進繁榮韌性、永續發展的願景，也致力將台灣發展經驗分享給各會員國。

官員指出，這次亞銀年會台灣訪團中，銀行公會理事長董瑞斌、財團法人國際合作發展基金會秘書長黃玉霖、駐米蘭辦事處處長林讚南等人亦積極參與會議各項重要議程及雙邊交流，提升台灣國際能見度。

另外，針對台灣捐助亞銀的2筆資金，除擬對亞洲信託基金（ADF）4年合計捐助新台幣3.74億元之外，國內資源調配信託基金方面，經立法院審議通過將捐助100萬美元。