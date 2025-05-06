台新金林維俊：台新人壽受匯率影響低 每波動1角僅影響8千萬元

台新金控今日召開2025年第一季線上法人說明會，法人矚目台幣匯率大升對台新人壽的影響，台新金控總經理林維俊說，台新人壽已估算，匯率每波動1角，會有8千萬元影響，但若檢視台新人壽的外匯淨曝險，錯配率（扣掉避險之後）不到17%，在業界極低，因此對台新人壽影響很有限。若以30元來說，股市維持昨日水準，則算出RBC仍超過300%，在300%至310%之間，目前在306%左右，因此，匯率波動雖然對壽險業整體影響很大，但由於台新人壽的錯配率低，因此RBC仍在306%左右，仍相當健康。壽險避險比率目前在50%左右。

林維俊指出，以往最長花14個月台幣才升值1元5角，但最近幾天內升值快2元，因此全體壽險業都會受影響，新壽受到的影響雖然會比台新壽大，但絕不影響二家金控的合併進程，6月底之前新光金控就會對新壽現增70億元，另外新壽自己也規畫最近發行250億台幣等值的美元次債，這些都可計入RBC，所以6月底之前新壽等於會增資320億，台新金控帳上還有超過200億現金，有必要時，也會予以協助子公司的業務發展，都已有子彈在手上。

林維俊也說，新壽的第一季虧損的確有受到金融市場波動影響，其次有二個較與其他壽險不同之處在於，新壽有申請外匯準備金新制，亦即1至3月，台幣趨貶時，對壽險公司有正利益進來，但新壽反而不會有這些獲利進損益，而是進外價準備金來厚植資本及抵抗匯率波動風險，因此不像其他的壽險公司能認列匯兌收益，但相對的，新壽在4、5月則相對就有抵抗匯損衝擊的能力。另外，合併案依會計準則，在3月新光金也必須認列員工安置計畫成本，這也是其3月虧損的原因。

對於是否增加避險比例，林維俊舉例指出，NDF價格從昨天至今天，已飆漲50%，這種價格飆漲顯示出避險成本成長太高，反而這種比例的拉高是不符成本考量。