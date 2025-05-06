婚姻牽動家族財產傳承 安永教你五大工具打造不倒家族

家族財富的傳承不只是金錢問題，更涉及婚姻、跨國資產與法律規範等多重挑戰。安永聯合會計師事務所點出，傳承中常見的潛在風險，包括婚姻關係破裂、繼承紛爭及跨國法律衝突等，並呼籲高資產家庭應及早啟動規劃，運用適當工具打造穩固的「不倒家族」。

今年初行政院通過《民法親屬編》修正草案，放寬離婚條件下對贍養費的請求門檻，讓婚前協議的重要性更加凸顯。安永聯合會計師事務所6日舉辦「安永新世代寰宇領袖菁英會－沙龍雅聚」，會中，圓方國際法律事務所合夥律師闕光威指出，有效的婚前協議能提前界定夫妻財產、債務及子女扶養等權利義務，為家族資產加上一道保護牆，不僅降低情感衝突，也可避免日後財產糾紛，尤其對經營家族企業或擁有高額資產者更為必要。

隨著全球化趨勢，跨國婚姻與多地資產已成常態，但也讓繼承過程變得更加複雜。闕光威提醒，婚前協議在跨國婚姻中尤其關鍵，能提前約定適用法律及管轄法院，降低未來訴訟成本。然而，協議條款的合法性與有效性必須符合不同法域規定，例如是否需公證、是否給予合理審閱時間等，否則恐怕落得無效的結果。

此外，若家族成員名下資產橫跨多國，單憑一份國內遺囑恐無法涵蓋全局。闕光威建議，被繼承人應儘早簽立跨國遺囑，明確指定每筆資產適用的準據法，避免因各國法律不同而產生爭議，也有助維護家族情感。但跨國遺囑在形式與內容上需更加謹慎，須符合各國法律規定才能發揮效力。

安永家族辦公室副總經理張啓晉指出，許多高資產家庭已逐步導入「分年贈與、信託、保險、遺囑、婚前協議」五大傳承工具，做為財富永續的基礎架構，透過妥善安排，例如運用每年贈與免稅額節稅、以信託設定資產用途避免爭產、透過壽險預留稅源及指定受益人，並搭配明確的遺囑及婚前協議規劃，可大幅降低法律風險，確保資產傳承依照原意進行。

安永強調，傳承絕非單一事件，而是一場結合法律、稅務與家庭共識的長期工程，越早規劃、越能穩健落實。