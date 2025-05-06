永豐金併壽險策略轉向 朱士廷：2026年後會評估併壽險可行性

永豐金今日召開第一季法說會，對於未來的併購目標，永豐金總經理朱士廷指出，現階段為先以合併京城銀行和AMRET為目標，但長期的確會去思考是否要以壽險為併購目標，而時間點則至少要等到2026年壽險業接軌IFRS 17之後。

至於是否設置數位保險公司？朱士廷則表示，暫時不會提出申請。

朱士廷指出，在2026年壽險業接軌新制之後，會評估是否有機會找到壽險公司，但能否找到，也要看緣分及發展；他說，這次股匯債都下跌，壽險業面臨的挑戰的確很大，但市場一直在循環當中，他並以季節的「春夏秋冬」為喻，業界經營的情境有時好，有時不會好，而對永豐金的策略而言，由於合併京城銀行之後，量體會變大，也會考慮量體變大、資本額的結構轉變之後如何放大成長性，所以會評估是否繼銀行、證券之後，再發展出第三支腳。

永豐金證券總經理張李孝隆觀察，4月股災之後，投資人心態更保守，但整體來看，投資人出場者並未太多，至於成交量要完全恢復，仍要等一段時間，今年的券商營運策略仍會較為保守。

對於台幣匯率升值的影響，永豐金財務長許如玫指出，匯率升值的影響主要反應在海外的轉投資，若升值10%，則對淨值的影響在1%左右。

對於台商客戶目前是否憂心匯率問題，永豐銀行總經理莊銘福指出，對客戶而言，對於關稅的憂心更甚於升值，客戶最擔心的是在關稅影響之下，供應鏈是否要移轉及重作安排。

對於永豐銀行的行動銀行App受理民眾換匯的系統穩定性，莊銘福說，周一在執行換匯交易時，一開始的確有延遲狀況，但隨即永豐銀已在9時50分採取措施，11時後就已解決所有問題，今天雖然持續爆量，但延遲狀況已未再發生。