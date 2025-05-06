避險投資黃金當道 安泰銀行黃金存摺年輕客戶增三成

隨著美國新一輪關稅政策帶來的不確定性，全球風險性資產價格呈現上沖下洗，投資市場悲觀氣氛瀰漫、美元指數跌落至三年新低。投資人湧入避險性資產，加上各國央行增持黃金，川普政府多變的施政風格為黃金價格帶來持續的推升力道。安泰銀行（2849）發現今年來詢問黃金存摺的客戶明顯增加，尤其30歲以下年輕族群交易更成長30%，顯示黃金不僅是避險資產，更成為理財新手踏入投資市場的重要選擇之一。

安泰銀行表示，相較於實體黃金，年輕族群更青睞透過數位方式的黃金存摺，除方便購買且保存容易，及可隨時查詢資產價值是集眾多交易的優勢，年輕族群可透過安泰銀行網路/行動銀行，隨時可以依照市價布局單筆買入，或是以定期定額方式，無痛累積黃金資產。相較股票、基金等投資商品，黃金存摺具有長期抗通膨特性，是投資人平衡資產波動的資產配置重要工具。

安泰銀行也發現有新手爸媽從子女出生起，幫子女以定期定額方式投資黃金存摺，等成年後再透過黃金存摺可提領實體黃金的產品特性，為子女累積未來資產及嫁妝，是一個相當新穎的新興理財傳承模式。

安泰銀行黃金存摺提供新台幣及美元兩種幣別投資方式，同時可以透過單筆申購與定期定額投資，滿足不同客群的投資需求。其中，選擇定期定額投資者，更享有扣款0手續費優惠，幫助投資人輕鬆以小額資金累積資產。

另外安泰銀行專為小資族或小家庭推出「有富有利」理財方案，只要客戶於活動期間申請為電子帳單用戶，且新申購黃金存摺及其他指定理財商品累積淨增庫存餘額達新台幣10萬元以上，最高可享限量500元電子禮券，若於活動期間刷卡累積一般消費達一定金額以上，更有機會再獲得限量100元回饋金，提供客戶在多變的全球市場中穩健理財，掌握資產成長契機。