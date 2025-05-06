Visa發表智慧商業 邁入AI驅動的未來支付商務新時代

全球數位支付領導者Visa在全球產品發布會上，宣布全新的策略夥伴關係和產品創新。在AI商務模式下，Visa將持續透過自身的品牌信賴感、網路及創新技術推動未來支付體驗，透過AI創新技術，讓消費者能夠使用AI來搜尋與購買產品，並推出系列創新產品與合作，全面提升支付的靈活性、安全性和受理範圍。

Visa執行長Ryan McInerney表示，隨著新興支付方式的出現，這些創新服務需要建立在一個安全可靠、可拓展並不斷創新的網路之上，才能真正為商務注入新動能。Visa將憑藉強大的網路與數十年的專業經驗，帶來新的產品和解決方案，重塑商務樣貌，為AI驅動的支付場景帶來信任與安全。

在全球產品發布會上，Visa分享了AI和數位商務的結合，將為消費者在發掘與購買產品、服務上帶來的重大轉變。未來，消費者將會授權AI代理（AI Agent）代為瀏覽、挑選、購買和管理各類消費，為了實現這樣的願景，AI代理必須獲得用戶、銀行和賣家的信賴。而Visa將提供AI平台、科技業者、銀行、金融科技公司、商家等合作夥伴更簡易的方式來串接Visa網路，為AI商務贏得信任。這也是Visa持續拓展買賣雙方連結、實現流暢且安全數位支付的下一步。

此次發布會的亮點正是Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）。這項創新計劃將為開發人員和工程師開放Visa支付網路，來建構第一代的AI商務模式。同時，Visa宣布拓展新的穩定幣合作，進一步擴大應用的範圍並觸及更多市場。Visa亦分享了Visa靈活帳戶（Visa Flex Credential）平台的擴展，並推出一系列新產品和服務，提供更多元的支付與收款方式。透過此次創新技術的升級，將推動新一波商務和資金流動。

在過去的25年裡，Visa網路處理了3.3兆筆交易，未來也將把現有的基礎建設、標準和能力延伸到AI商務領域。消費者可透過AI代理，在任何接受Visa的商家中（目前總數超過1.5億）使用Visa支付卡號（目前已有48億個）來完成各類支付應用。

Ryan McInerney表示，過去Visa透過AI防詐保護消費者。如今將使用AI來賦能消費者，讓數位商務更加個人化、關聯性更高並令其更有吸引力。對任何一個AI商務模式而言，支付是驅動成功的關鍵，如果沒有支付就不會有商務，這正是Visa最專業且值得信任的領域。

為了響應AI商務發展的速度和規模，Visa正與消費者和商家普遍採用的AI平台和品牌展開合作，包括Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Stripe和Samsung。

Visa亦宣布將進一步拓展全球消費者、商家和合作夥伴的支付與收款選擇，推出Visa Pay新服務，可將任一合作的電子錢包與全球支援Visa的商家進行串接，無論本地或跨境、實體或線上的商家皆可使用。Visa Pay預計將於亞洲、歐洲和拉丁美洲的部分市場率先進行測試。

另外也提供小型商家全新的收款方案Visa Accept，透過支持NFC的智慧型手機即可收款至其Visa金融卡，只需幾個簡單的步驟，即可讓一張卡片接觸到數十億的卡。Visa Accept將於7月攜手Visa的合作夥伴於拉丁美洲及亞洲市場先行測試。