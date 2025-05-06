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永豐金首季自結稅後淨利72億元 淨收益與稅後淨利雙創歷年同期高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）6日召開第1季法說會，首季永豐金淨收益與稅後淨利雙創歷年同期新高。永豐金表示，公司展現營運韌性，三年年複合成長率（CAGR）達17.8%優於同業。

永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金展現營運韌性，自結財報創下多項紀錄。2025年第1季自結淨收益達186.9億元、年成長11.6%；稅後淨利72億元、年成長4.2%，金額雙雙創下歷年同期新高。每股盈餘為0.57元，年化ROE（股東權益報酬率）13.95%，每股淨值16.83元。

永豐金第1季稅後淨利三年年複合成長率（CAGR）達17.8%，優於其他上市金控同業合計的-1.8%衰退。第1季稅後淨利年增4.2%，也遠優於其他上市金控同業合計的-10.3%衰退。

永豐金控第1季淨收益186億元，寫歷史同期期新高，主要受惠利息淨收益與手續賣淨收益雙雙創下新高，分別達84.7億元以及64.7億元，年成長分別為47.9%與12.3%,表現亮眼。前者受惠美降息帶動資金成本降低，以及自2025年1月15日起取得柬埔寨領先的微型存款金融機構Amret Plc.80%股權並認列收益，即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年成長33.1%；後者則來自財富管理以及放款相關手續費收入強勁成長推動。

永豐金控 財報

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