富達：美元弱勢 以全球布局策略獲取債券收益機會

川普關稅政策不確定性高，全球金融市場震盪。富達優質債券策略團隊指出，想在2025年投資債券獲取收益，建議從兩個方向著手，即留意評價風險及發掘其他投資機會。

富達指出，自新冠疫情以後，全球經濟進入擴張，投資人風險偏好提升。另一方面，告別過去低利率時代，一般投資人及機構法人都湧入固定收益市場，以鎖住具吸引力的債券殖利率。不過，高利率環境提高發債成本，企業發行意願降低，造成市場供需失衡。

今年以來，市場變數又增加。富達提出兩建議，首先是留意評價風險。2025年初，富達發現投資等級信用債與公債利差幾乎為零，反映持有這些資產的風險補償極低。過去在該水位持有所獲得的短期報酬成為負值，反觀持有公債有較佳表現。市場變動大，評價風險跟著變動，投資人布局時要小心。

第二是發掘其他投資機會。富達指出，儘管短期面對一些風險，但目前整體固定收益市場仍存在具吸引力的收益機會。由於美國評價面稍高，團隊最近將目光轉移至歐洲和新興市場等區域，這些地區不乏存在基本面穩固之優質企業，此外，隨著美國公債及美元轉弱，新興市場債預料將有不錯表現。