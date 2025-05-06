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新光三越董事將改選 董座人選引關注

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新光三越預計6月舉行董事改選，董事長一職爭奪戰火再起。據周刊報導，目前掌舵的董事長吳東昇，正面臨來自自家兄長、新光金（2888）創辦人吳東進，以及姪子、現任新光三越總經理吳昕陽的雙重挑戰。

據周刊報導，原先家族內部已有默契，計畫由現任董座吳東昇於本屆任期屆滿後交棒給吳昕陽，但如今傳出吳東昇有意續任，引發家族內部角力升溫。不僅如此，長兄吳東進亦有意角逐大位，也被視為潛在變數。

家族內部原先規劃由吳昕陽接班，但吳東昇態度轉趨保留，再加上吳東進表態有意爭取大權，吳家內部意見分歧，火藥味再起。

不過，新光三越台中店氣爆事件後續善後仍在進行中，市場關注誰能最終掌握百貨龍頭的經營權，也讓這場改選增添更多不確定性。

吳東昇 吳東進 新光三越

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