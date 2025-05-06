川普首百日貿易政策動盪 渣打銀三指引調整投資配置

美國總統川普上任首100天來，其貿易政策動向引發全球市場震盪。從4月初暫緩對主要貿易夥伴徵收對等關稅後，風險資產隨即出現反彈。最新政策包括為美國汽車業提供為期兩年的進口零件關稅減免，顯示白宮正逐步轉向貿易協議談判。渣打銀行財富方案全球首席投資總監辦公室最新建議：一、投資人應趁標普500指數可能反彈至5,820點之際，將資金轉向估值相對便宜、政策支持力道較強的歐洲與中國大陸市場。二、若美國10年期公債殖利率回升至4.0%至4.5%區間，可考慮增持優質債券。三、黃金若回落至每盎司3,000至3,250美元，亦具備長期布局潛力。

渣打銀行指出，在全球經濟成長放緩之際，建議投資人把握近期市場反彈機會，降低對美國風險資產的曝險程度，並將部分資金轉向歐洲與亞洲資產。同時，成熟市場的政府債券及黃金仍是具吸引力的避險選擇。

川普近期政策立場轉趨柔和，可能與其支持率下滑及經濟成長放緩的跡象有關。雖然部分市場指標如油價與債券殖利率符合其政策方向，但投資與消費信心已受政策不確定性影響，成為市場潛在隱憂。

經濟數據方面，美國本周公布的消費者信心與職缺率雙雙降至疫情以來新低。首季國內生產毛額（GDP）按季年率收縮0.3%，主要受企業囤積進口貨物影響，拖累經濟表現。儘管貿易逆風可能在第2季消退，但投資與消費疲軟仍恐成為拖累成長的主因。

在通膨壓力仍存的情況下，市場預期聯準會（Fed）短期內不太可能降息。Fed主席鮑爾強調，穩定通膨預期仍是當前政策重點。若未來就業市場惡化，6月降息機率才可能升高。

儘管宏觀經濟前景不明，但美國企業第1季財報表現亮眼，標普500指數中約74%的公司優於預期。不過，部分企業已撤回全年盈餘展望，反映對未來不確定性的擔憂。