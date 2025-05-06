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台德合作 金融研訓院與德國法蘭克福金融學院簽署 MOU

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣金融研訓院與德國法蘭克福金融與管理學院（Frankfurt School of Finance & Management）5日正式簽署合作備忘錄，雙方將共同推動金融人才培育、促進跨境知識交流，並深化在永續金融領域的策略合作，為亞洲與歐洲金融界搭建橋樑。

此次合作不僅是金融研訓院首度與歐洲頂尖學術機構締結正式夥伴關係，更是董事長雷仲達上任以來簽署的第一份國際合作備忘錄。雷仲達表示：「本次合作展現了金研院推動金融專業人才國際化的堅定決心，也體現我們對永續金融發展的高度關注。永續已成為企業競爭力與長遠經營的核心要素。我們期盼與法蘭克福金融學院攜手，打造優質的跨境學習與交流平台，連結台灣與歐洲的金融專業社群。」

法蘭克福金融與管理學院以其在金融、管理、風險控管、ESG與永續金融等領域的專業聲譽享譽國際。未來雙方將合作規劃短期培訓課程、國際論壇、研究計畫與海外實地訪學，促進亞歐金融人才雙向交流與專業升級。

值得一提的是，金融研訓院代表團此次完成德國行程後，將隨即前往英國，預計於7日與英國特許銀行家學院（The Chartered Banker Institute）簽署另一項國際合作備忘錄。

德國 法蘭克福

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