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遠雄人壽倡導年輕世代建立保險觀念 掌握三大基本保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著年輕世代面對生活與經濟壓力日益增加，提早規劃保險成為穩健人生的重要起點。遠雄人壽（5859）提醒年輕人，良好的保險規劃應從基礎保障做起，應優先掌握三大基本保障，分別是定期壽險、意外險以及重大疾病險，完善保障。

遠雄人壽指出，年輕族群在保險規劃上，應優先掌握三大基本保障：首先是定期壽險，適合用來建立基本的人身保障，在萬一發生風險時，能為家人提供重要的經濟支持。由於年輕人投保的費率較低，可用較小的預算撐起保險保護傘；其次是意外險，針對意外醫療、骨折、住院等提供經濟援助，因為年輕人在生活、工作或運動中更容易發生意外傷害，意外保障不可或缺；第三是重大疾病險，可轉嫁癌症、中風、心肌梗塞、癱瘓等重大疾病治療的高額費用，避免突發疾病對財務造成沉重壓力。重大疾病險建議越早規劃越好，不僅有機會享受較低費率，還能依照人生階段彈性調整保障內容。

為了讓年輕人輕鬆完成保險規劃，遠雄人壽提供便捷的數位化服務，包含網路投保平台、線上保單服務等，全面提升投保與保單管理的便利性。客戶僅需透過手機或電腦，即可線上投保定期壽險、年金險、重大疾病險與旅遊平安險等多元商品，平台介面直覺、操作簡便，搭配清楚透明的商品資訊，讓首次投保也能輕鬆完成，迅速建立屬於自己的基礎保障組合。投保後，客戶可透過遠雄人壽的線上保單服務平台，隨時查詢保單內容、線上保單變更及申請保單借款，無需親臨據點即可輕鬆完成。另有LINE官方帳號綁定服務，提供24小時即時回應與提醒通知，讓保單管理更加靈活便捷，真正實現保險數位化的服務體驗。

在完善保障之餘，保戶還可使用遠雄人壽打造的加值服務網，享有一系列專屬福利與貼心服務，包括生日禮物兌換、健康促進活動服務、合作商家生活優惠等多元內容。

保單 保險 遠雄人壽

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